Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг приняла участие в своей последней школьной забастовке. Она заявила, что "будет продолжать протестовать по пятницам", сообщает Zakon.kz.

В августе 2018 года она решила не ходить в школу, протестуя у здания шведского парламента с плакатом, который гласил: "Школьная забастовка за климат".



В дальнейшем она пообещала бастовать каждую пятницу – и акция переросла в глобальный климатический протест.

"Когда я начала бастовать в 2018 году, я никогда не могла предположить, что это к чему-то приведет. После того, как мы бастовали каждый день в течение трех недель, мы были небольшой группой детей, которые решили продолжать делать это каждую пятницу. И мы сделали это. Мы все еще здесь, и мы не собираемся никуда уходить. Многое изменилось с тех пор, как мы начали, и все же нам предстоит еще многое сделать". Грета Тунберг

Она обвинила "власть имущих" в том, что они ставят "жадность, прибыль и экономический рост" выше планеты, и предупредила: "Мы стремительно приближаемся к потенциальным нелинейным экологическим и климатическим переломным точкам, которые мы не можем контролировать".

"Вероятно, многие из нас, окончивших школу, сейчас задаются вопросом, в какое будущее мы шагнули, хотя не мы стали причиной этого кризиса. Мы, кто может высказаться, обязаны это сделать. Для того чтобы все изменить, нам нужен каждый. Я буду продолжать протестовать по пятницам, хотя формально это не "школьная забастовка". У нас просто нет другого выхода, кроме как сделать все, что в наших силах. Борьба только началась". Грета Тунберг





Фото: Twitter/GretaThunberg





В последние годы такие деятели, как Дональд Трамп и бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, критиковали Грету Тунберг за ее активизм и климатические взгляды, часто публично нападая на нее в соцсетях.



В ноябре во время интервью в программе "Час Рассела Говарда" на канале Sky Max она ответила тем, "кто чувствует такую угрозу, когда дети просто констатируют факты".

В недавних интервью Тунберг говорила о том, что собирается поступать в университет после получения среднего образования.