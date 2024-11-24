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Грета Тунберг посетила Турцию

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 07:47 Фото: Facebook/diyarbakirbld
23 ноября климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в столичный муниципалитет Диярбакыра, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба муниципалитета на своей странице в Facebook, Тунберг встретилась с сопредседателем столичной администрации Серрой Бучак. Гостья и принимающая сторона обменялись идеями о влиянии изменения климата и глобального потепления на природу.

"Стороны договорились о сотрудничестве для распространения экологического сознания и защиты природы посредством совместных исследований", – говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.
Турция, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 07:47

Фото: Facebook/diyarbakirbld

11 ноября Грета Тунберг была замечена на акции протеста в Тбилиси.

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