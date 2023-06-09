Когда в Алматы и Астане прогнозируют дожди

Синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы и Астане 10-12 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы кратковременный дождь с грозой ожидается в ближайшие три дня:

10 июня – переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 32-34 тепла;

– переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 32-34 тепла; 11 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла;

– переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла; 12 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 26-28 тепла.

Жителям Астаны в этом плане повезло меньше – кратковременный дождь с грозой прогнозируется лишь один день, в остальные два дня будет без осадков:

10 июня – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла;

– переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла; 11 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла; 12 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

В Департаменте по ЧС Алматы рассказали, что делать при грозе:

в квартире, доме, здании: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов;

если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов; в транспорте: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;

если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы; а вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;

могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров; на улице: если вы на улице, помните – в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на субботу, 10 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами.