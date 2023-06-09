Чего ждать казахстанцам от погоды 10 июня

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на субботу, 10 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами.

"Лишь на западе, северо-западе и юго-западе республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на востоке с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре ожидается град, на востоке, юге – шквал, в ночные и утренние часы на севере – туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сохраняется:

очень сильная жара – на севере, в центре Алматинской, на юге Жетысуской области;

– на севере, в центре Алматинской, на юге Жетысуской области; сильная жара – на большей части Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей;

– на большей части Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской области.

Согласно прогнозу, высокая пожарная опасность ожидается днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области.

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Ранее синоптики пообещали казахстанцам спад жары до 20 градусов с 10 по 12 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29°, в центре – до +20+33°, на юго-востоке республики – до +23+28.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.

