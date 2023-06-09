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Чего ждать казахстанцам от погоды 10 июня

Чего ждать казахстанцам от погоды 10 июня Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на субботу, 10 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами.

"Лишь на западе, северо-западе и юго-западе республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на востоке с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре ожидается град, на востоке, юге – шквал, в ночные и утренние часы на севере – туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сохраняется:

  • очень сильная жара – на севере, в центре Алматинской, на юге Жетысуской области;
  • сильная жара – на большей части Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской области.

Согласно прогнозу, высокая пожарная опасность ожидается днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области.

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Ранее синоптики пообещали казахстанцам спад жары до 20 градусов с 10 по 12 июня 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29°, в центре – до +20+33°, на юго-востоке республики – до +23+28.

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