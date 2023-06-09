Как в Казахстане изменились цены на жилье в мае

По данным Бюро национальной статистики, за год (с мая 2022 г. по май 2023 г.) цены на квартиры на вторичном рынке повысились на 2,8%, на новое жилье – на 6%. Арендная плата за благоустроенное жилье по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 26%, сообщает Zakon.kz.

Среди регионов цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в Павлодаре на 19,2%, Семее – на 17,5%, Актау – на 17,4%.

При этом лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (29,9%), Костанай, Кызылорда (по 23%) и Актобе (22,4%), а на рынке аренды жилья – города Кокшетау (45,5%), Петропавловск (41,5%), Алматы и Актау (по 41,1%).

Вместе с тем в Бюро нацстатистики отметили, что впервые цены по всем сегментам на рынке жилья за месяц – с апреля по май 2023 года – остались без изменений.

По количеству заключенных сделок по купле-продаже жилья, в мае этого года зарегистрировано 25 588 сделок. По сравнению с апрелем (31 445) количество сделок уменьшилось на 18,6%.

В лидерах по количеству сделок остаются города Алматы (4 302 – 16,8%) и Астана (3 667 – 14,3%), а также Карагандинская область (2 354 – 9,2%) . Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 272 (1,1%).

По сравнению с апрелем в мае отрицательная динамика по сделкам наблюдается во всех регионах страны. Так, наибольший спад количества сделок зарегистрирован в Атырауской (на 30,3%), Жетысуской (на 26,6%) и Мангистауской областях (на 26,3%).

При этом по сравнению с апрелем количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 19% (на 4 427 сделок).

Уменьшение наблюдается во всех регионах, кроме Костанайской (увеличение на 1,5%) и Туркестанской областей (увеличение на 0,4%).

Всего в мае по квартирам совершено 18 922 сделки – это 73,9% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в мае их было оформлено 7120. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (20,3%), Астана (18,9%) и Карагандинскую область (10,3%).

По сравнению с апрелем этого года в мае количество сделок по индивидуальным домам также уменьшилось на 17,7% (на 1 430 сделок) и составило 6 666. Отрицательный показатель наблюдается во всех регионах.

По данным статистиков, количество сделок купли-продажи жилья за май по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 16,1%, тогда было зарегистрировано 30 500 сделок.

Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (на 51,7%). Так, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах, положительная динамика наблюдается лишь в Астане (5,7%).

Уменьшение в динамике также отмечается в количестве сделок января-мая текущего года к январю-маю 2022 года и составляет 43,8%.