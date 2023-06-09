"Мама зачахла у нас на глазах" - врачей Балхаша обвиняют в халатности

В редакцию за помощью обратилась жительница Балхаша, которая пожаловалась на то, что ее маму в больнице не вылечили, а буквально покалечили. Корреспондент Zakon.kz выяснял все детали, и узнал, почему карагандинка обвиняет медиков в халатности.

История произошла 10 марта в Балхаше. Дочь 72–летней Аманбике Сембинова рассказала, что ее мама в тот день решила принять ванную, случайно поскользнувшись, женщина упала и сломала ногу.





Пенсионерку доставили в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом нижней трети диафиза правой бедренной кости со смещением, а позже сделали операцию.





"Чувствовала себя мама хорошо. Нас к ней не пропускали, но по телефону голос у нее был бодрый. Вскоре ей даже разрешили передвигаться на ходунках. Она пошла в туалет и заметила, будто что-то внутри ее ноги болтается и хрустит", – рассказала младшая дочь пенсионерки Жания.





Медики успокоили встревоженных родных, что сломанную кость они закрепили материалом из титана, который может выдержать колоссальную нагрузку и даже вес железнодорожного вагона.





"Мама крупная – 130 килограммов весит, но нам сказали, что ничего не будет. Через три дня она начала жаловаться на сильные боли, стала без конца подниматься температура. Медики предположили, что скорее всего оторвался болт. А оказалось, ей вставили спицу не того размера, а когда она ходила, то буквально дробила кость. В итоге получила оскольчатый перелом", – делится карагандинка.





Несмотря на то, что пациентка терпела жуткие боли, повторно ее решили прооперировать только через две недели, после мартовских праздников. К тому времени нога пациентки уже загноилась.





"Ее просто закалывали обезболивающими и постоянно сбивали температуру. Она перестала ходить, кушать, у нее появилась сильная одышка, возникли проблемы с сердцем. Тогда мы решили перевести ее в платное отделение в надежде на то, что за ней там станут лучше ухаживать. Но этого не случилось. Мама зачахла у нас на глазах", – вспоминает собеседница.





Экстренные меры





Уже 4 июня семья забила тревогу. Дочь женщины попросила перевести ее маму в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова в Караганде. Родные планировали, что пациентку в областной центр доставят бортом санавиации. Но делать это медики отказались, сослались на плохие погодные условия, а позже все-таки решили отвести пенсионерку на "скорой".





"Дальняя дорога измотала маму. Когда врачи увидели то, в каком состоянии она приехала, ужаснулись и принялись ее спасать. Позже в телефонном разговоре я услышала, как мама заплакала и сказала: "А самолеты то оказывается летали все эти дни, нам говорили непогода", – сетует женщина.





На сегодня 72–летняя пенсионерка пережила уже четвертую операцию. И пока прогноз специалистов неутешительный. То, что она оказалась в плачевном состоянии, семья теперь винит балхашский медперсонал, который, якобы, провел неправильную операцию и халатно отнесся к пациентке.

Дочь пенсионерки вспоминает, что по приезду в карагандинскую больницу даже сами врачи испугались состояния матери. В личной беседе они ей рассказали, что не сразу поверили, что женщина упала в ванной и сломала ногу.





"Такое чувство, что ваша мама не сломала ногу, а ее переехал огромный грузовик. Вся кость была раздроблена. Гной попал в кровь, а из-за разных уколов у нее произошла интоксикация организма. В Балхаше даже не обратили внимания на то, что у пожилой женщины проблемы с сердцем. Вся ее спина в пролежнях. Элементарно, когда маме что-то было нужно, она не могла докричаться до медиков", – заявила Жания Сембинова.





Разбор полетов





После письменного обращения Сембиновых в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Карагандинской области, специалисты отправились с проверкой в многопрофильную больницу Балхаша. Позже комиссия заявила, что лечили пенсионерку по протоколу, но нарушения все же были выявлены.





"Выявлена ошибка оперативного вмешательства, что повлекло за собой нестабильность конструкции. Этот дефект был допущен из-за оскольчатого перелома и недостаточной длины штифта", – пояснили в департаменте.





Здесь же эксперты отметили, что существенную роль также сыграло и то, что пенсионерку не попросили ограничивать нагрузку на конечность, как положено – до двух месяцев.

"Из-за ранней нагрузки на конечность (пациентка ходила в санитарную комнату до трех раз в сутки) произошло вторичное смещение отломков. Поэтому проведена повторная операция, однако выбранный объем не в полной мере соответствовал современным стандартам", – уточнили члены спецкомиссии.





Они также отметили, что вторая операция была сделана с задержкой, но что стало причиной, медики местной больницы так и не смогли объяснить.





"Были выявлены нарушения в уходе за пациенткой в праздничные и выходные дни, врачи должным образом не отреагировали на динамику изменения лабораторных анализов, вследствие чего не диагностирована флегмона правого бедра и септическое состояние пациентки. Эти недочеты обусловлены отсутствием настороженности врачей в возможном развитии гнойно септических осложнений в послеоперационном периоде у пациентки", – заявила комиссия, опираясь на результаты проверки.



Что было дальше?





Все результаты проверки Департамент отправил в Фонд социального медицинского страхования по Карагандинской области. Там больнице выписали штраф в размере свыше 810 тысяч тенге, а также потребовали неустойку в размере 946 тысяч тенге.





"Из-за допущенных тактических и лечебных нарушений руководителю больницы внесено предписание об их устранении, поручено разобраться с данным инцидентом и впредь не допускать подобные ошибки. Оштрафован один из специалистов, который выполнял работу кардиолога, но при этом, к этой специализации не имел никакого отношения. Материалы изучены в Управлении здравоохранения Карагандинской области. В связи с тем, что потерпевшая сторона обратилась в полицию, им переданы результаты проверки для рассмотрения и принятия процессуального решения", – отметили в Департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.





С пострадавшей стороной встретилась и руководитель отдела здравоохранения города Балхаша Шолпан Калыкбекова.

"На встречах, кроме меня, присутствовал руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области, директор и заместитель директора многопрофильной больницы Балхаша. Мы выслушали заявительницу, лично ознакомили ее с материалами. Нами были обсуждены дальнейшие действия, в частности потерпевшей стороне мы рекомендовали обратиться в суд". Шолпан Калыкбекова





Дочь пенсионерки шокирована поведением врачей балхашской больницы.





"Перед нами до сих пор так и никто не извинился. Но все же для нас главное, чтобы мама снова могла ходить, была жизнерадостной. Моя мечта, чтобы, она в новом учебном году сама повела внучку во второй класс", – поделилась дочь Аманбике–апай.





Между тем, врачи многопрофильной балхашкой больницы отделались лишь штрафами и выговором. Семья Сембиновых написала заявление в полицию. Мы связались с Департаментом полиции Карагандинской области, где нам сообщили, что ее заявление зарегистрировано. Однако собранный материал по обращению направлен в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Карагандинской области.





Семья пострадавшей женщины останавливаться на достигнутом не собирается и намерена обратиться в суд.

