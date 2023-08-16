Пришлось прервать беременность: 25-летняя талдыкорганка обвинила врачей в халатности

Врачей Талдыкорганской многопрофильной больницы обвиняют в халатности. Горожанка заявила, что медицинские работники провели ей ненужную операцию, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, которая пожелала не раскрывать свое имя, в конце июля 2023 года она обратилась в многопрофильную больницу Талдыкоргана с жалобой на боли в области живота. Осмотрев пациентку, врачи заподозрили внематочную беременность.

"Спустя четыре дня после этого я пошла в медицинский кабинет, чтобы сделать УЗИ. Там врачи сказали, что у меня трубная беременность, труба разорвалась и идет внутреннее кровотечение. Поехала в многопрофильную больницу, и там меня сразу же начали готовить к операции. Сделали все, кроме УЗИ. Дали общий наркоз и удалили левую трубу," – говорит женщина.

Через четыре дня ее уже выписали из больницы, и она сделала тест на беременность, который показал положительный результат. Удивленная женщина снова обратилась к врачам из местной больницы.

"Я сделала тест на беременность, так как меня все время тошнило, и чувствовала себя ужасно. Тест показал четкие две полоски. Пошла в шоковом состоянии в многопрофильную больницу, там меня, мягко говоря, выгнали. Через неделю пошла в частную медицинскую клинику, там сказали, что я беременна, срок – шесть недель. Не поверила и пошла в другой медицинский центр. Там тоже все подтвердилось. В итоге мне сделали искусственное прерывание беременности," – рассказывает женщина.

Она уверена, что из-за халатности врачей государственной больницы ей пришлось прервать беременность. Женщина написала заявление на медиков, но действий со стороны уполномоченных органов не было.

В многопрофильной больнице Талдыкоргана подтвердили, что женщина действительно проходила лечение в медицинском учреждении.

"Учитывая результат УЗИ ОМТ, ХГЧ, наличие выраженного болевого синдрома, проведено в экстренном порядке оперативное лечение в объеме: лапароскопия, тубэктомия слева, санация, дренирование брюшной полости. Прооперирована по жизненным показаниям. Гистологическое заключение макропрепарата: элементы плодного яйца, очаговый серозный сальпингит. Выписана в удовлетворительном состоянии на четвертые сутки," – говорится в сообщении многопрофильной больницы.

Женщина рассказывает, что была против операции и врачи неправильно определили ей диагноз. Она устала обивать пороги разных государственных органов и просит Министерство здравоохранения РК вмешаться в дело и наказать виновных.

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