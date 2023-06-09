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Токаев принял известного американского экономиста

Токаев принял известного американского экономиста Фото: akorda.kz
9 июня Касым-Жомарт Токаев принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Рубини прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.

Токаев принял известного американского экономиста

Фото: akorda.kz

Кроме того, в ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.

В столице Казахстана с 8 по 9 июня проходит Международный форум Астана с участием более тысячи гостей из 70 стран.

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