Токаев принял известного американского экономиста
Фото: akorda.kz
9 июня Касым-Жомарт Токаев принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте Акорды, Рубини прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.
Фото: akorda.kz
Кроме того, в ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.
В столице Казахстана с 8 по 9 июня проходит Международный форум Астана с участием более тысячи гостей из 70 стран.
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