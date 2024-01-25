Токаев принял известного экономиста и общественника Оразалы Сабдена

Как сообщили в пресс-службе Акорды 25 января, Касым-Жомарт Токаев обсудил с Оразалы Сабденом перспективы экономического развития страны. Особое внимание уделили диверсификации экономики, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Президент и общественник отметили важность цифровизации этих отраслей.

"Рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций. Напомнив, что в прошлом году была принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что держит на особом контроле деятельность Академии наук. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.

Оразалы Сабден высказал предложения по развитию научной сферы в Казахстане.

Ранее президент оценил идею по созданию новых линий BRT и LRT в Алматы.