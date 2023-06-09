Нефтяные цены снижаются на фоне проблем в экономике Китая

Стоимость нефти марки Brent на нынешней неделе продемонстрировала тенденцию к снижению с 76,71 доллара за баррель до 75,5 из-за низких темпов развития экономики Поднебесной, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 5 июня, нефть марки Brent торговалась по 76,71 доллара за баррель, временами достигая 78,73 доллара. Во вторник ее цена снизилась до 76,29 доллара, отыграв в среду до 76,95. В четверг бочку "черного золота" можно было купить за 75,96 доллара, а уже в пятницу она уменьшилась до 75,5 доллара, хотя иногда цена и достигала отметки в 76 долларов.

Фото: investing.com

Эксперты основной причиной снижения нефтяных цен считают экономические трудности в Китае. Так, по официальным данным Таможенного управления КНР, экспорт в стране уменьшился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, хотя ожидалось сокращение всего лишь на 0,4%. Причем последние три месяца экспорт рос, китайские товаропроизводители выполняли отложенные из-за антиковидных ограничений заказы. После же их выполнения стало поступать меньше новых заказов, что и повлияло на экспортные показатели.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, ситуация в Китае продолжает довлеть на нефтяном рынке.

"Есть проблемы с деловой активностью, которая в КНР никак не может восстановиться. Экспорт несильно вырос, импорт сократился. А все потому, что, когда весь мир после пандемии коронавируса уже жил своей обычной жизнью, в Китае продолжалась вся эта волокита с антиковидными ограничениями, людей запирали по домам целыми городами и так далее. Думали, что как только эти ограничения ослабят, то все сразу зацветет и запахнет, но реальность оказалась жестче", – сказал аналитик корреспонденту Zakon.kz.

Арман Бейсембаев напомнил, что Китай до сих пор находится под санкциями Штатов, которые в 2018 году объявили торговую войну Пекину. При этом эксперты прогнозировали, что смена президентов в Америке повлияет на потепление в отношениях, но получилось наоборот. Давления и ограничения продолжаются, более того, объявлен запрет на поставку в КНР полупроводников и чипов, что тоже сказывается на экономике.

Аналитик считает, что есть два варианта развития событий в Китае.

"Может пойти по мягкому сценарию, когда Поднебесная тихонько выйдет на траекторию экономического роста. Этот процесс может занять год - полтора. Но может быть и жесткий вариант, когда финансовую систему начнет лихорадить, все будет рушиться и крошиться. То есть случится полноценная рецессия с всплеском безработицы, и тогда ценам на нефть не поздоровится, не помогут никакие решения ОПЕК об ограничениях на добычу. Пока вроде бы китайские власти справляются с ситуацией", – сообщил Арман Бейсембаев.

Разборки в ОПЕК

Надавило на стоимость "черного золота" решение, принятое 4 июня, о снижении добычи странами альянса ОПЕК. Аналитик "Финам" Александр Потавин считает, что прошедшее заседание альянса стало ключевым событием этой недели.

"По итогам заседания Саудовская Аравия объявила о том, что запланировала с 1 июля уменьшить добычу на миллион баррелей, а с учетом обязательств от 2 апреля итоговое снижение составит 1,5 млн баррелей. Если этот шаг не сможет восстановить цены, то саудиты будут продолжать снижение и в следующие месяцы. Таким образом, это решение повлияет на рост нефтяных котировок, учитывая даже торможение мировой экономики", – сказал Александр Потавин.

Своим мнением об итогах заседания альянса поделился и Арман Бейсембаев, отметивший, что у стран ОПЕК были достаточно сильные разборки между собой. Арабские Эмираты высказали недовольство действиями других стран, которые не выполняют утвержденные квоты. Так, были высказаны претензии России, в марте заявившей о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей, но в реальности уменьшившая ее только на 300 тысяч баррелей. В итоге, после всех разногласий Саудовская Аравия взяла на себя добровольное обязательство о сокращении добычи.

"Это некий сигнал рынку, что ОПЕК готов поддерживать цены на нефть, несмотря ни на что. Если бы они не приняли решение о сокращении, тогда сильно упала бы стоимость энергоносителей. В итоге был принят консенсус, и это сработало плюсом для цен. Мы не увидели бешеного роста стоимости нефти на фоне принятых решений, это было скорее номинальное увеличение до 78 долларов за баррель, хотя потом цена обратно ушла до 75 долларов", – рассказал Арман Бейсембаев.

Таким образом, эксперты считают, что сигналы ОПЕК не так сильно влияют на рынок из-за отсутствия определенности. В качестве примера можно привести случай, когда в октябре прошлого года альянс сообщил о сокращении добычи, стоимость бочки нефти подпрыгнула до 93 долларов. В свою очередь апрельское решение о снижении добычи повлияло на увеличение цен на 7%, а на нынешней неделе стоимость "черного золота" после заявления ОПЕК выросла всего на 1,9% и к четвергу откатилась назад.

Товарная интервенция

Повлияла на нефтяные котировки и информация о запасах нефти в Штатах. Министерство энергетики США сообщило, что за прошедшую неделю запасы американского "черного золота" уменьшились на 0,45 млн баррелей, или на 0,3%, до 459,2 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов на миллион баррелей. К слову, добыча нефти выросла на 200 тысяч баррелей в сутки – до 12,4 млн баррелей.

По словам Александра Потавина, продолжается тренд на сокращение запасов нефти, который компенсируется суммарным увеличением запасов нефтепродуктов, существенно превысившим прогноз. После выхода этих данных цены на нефть стали уходить вниз от дневных максимумов.

Комментируя ситуацию, Арман Бейсембаев подчеркнул, что США начали распродавать свои нефтяные резервы с 2021 года, пытаясь сбить цену на "черное золото".

"Проводится такая товарная интервенция. Все потому, что развитым экономикам невыгодны слишком высокие цены на нефть, поэтому они и пытаются эти цены сбить. То есть ОПЕК сокращает добычу, чтобы поддержать нефть на уровне 80 долларов за баррель, а США, наоборот, стараются их сбить, добиваясь в идеале 50-60 долларов за баррель. Другими словами, идет противостояние за комфортные цены", – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что как только цены на нефть растут, Штаты распродают свои стратегические запасы, в свою очередь переизбыток энергоносителей давит на котировки, которые начинают падать. Тогда ОПЕК проводит так называемые словесные интервенции, объявляя о сокращении добычи, и цены опять начинают расти.

Ребалансировка рынка



Говоря о будущем рынка энергоносителей, Арман Бейсембаев сообщил, что сейчас происходит ребалансировка и переформатирование нефтяного рынка.

"Перестраиваются логистические пути поставки нефти. Мы видим, как Саудовская Аравия покупает с дисконтом российскую нефть, а продает нефтепродукты в Европу уже по своей цене. Индия тоже активно приобретает российскую нефть, которую потом по своей цене поставляет в Европу. То, что раньше Россия делала напрямую, теперь делается обходным путем", – сказал аналитик.

На днях вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в прошлом году поставки российской нефти в Индию увеличились в 19 раз по сравнению с 2021 годом и составили 41 млн тонн. Что касается экспорта нефтепродуктов, то он вырос с 3,1 до 6,2 млн тонн.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Германии больше миллиона тонн казахстанской нефти, чтобы заменить российские энергоносители, попавшие под эмбарго Европейского союза. В нынешнем году наша страна уже направила 90 тыс. тонн "черного золота" на немецкий нефтеперерабатывающий завод Шведт. При сохранении этих темпов казахстанские поставки в ФРГ составят более 200 тыс. тонн в год. Но, по словам Токаева, республика готова увеличить их объемы как минимум в шесть раз. По мнению экспертов, эта диверсификация поставок отечественной нефти пойдет на пользу обеим странам.

Прогнозируя стоимость "черного золота", Александр Потавин заявил, что нефть марки Brent во второй половине года будет торговаться на более высоких уровнях, чем мы видим сейчас. По его прогнозу, котировки нефти марки Brent во II квартале этого года будут торговаться вблизи уровня сильной поддержки в районе 72-75 долларов за баррель, но во второй половине года восстановят свои позиции и будут торговаться в диапазоне 75-85 долларов за баррель на фоне проявления эффекта от дефицита сырья на рынке.