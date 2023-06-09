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Аким Алматы озвучил сроки укрепления домов в микрорайоне "Зердели"

ремонт Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы в ходе объезда городских объектов обозначил срок, в который все работы по благоустройству дворовых территорий в мкр. "Зердели" должны быть завершены. У подрядных организаций есть время до 30 июля, чтобы довести до конца процессы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, в 2016 году 30 домов дали крен, который представлял угрозу безопасности жителей. Это произошло из-за изменения грунтовых свойств и нарушения технологии строительства. Восстановительные работы по укреплению зданий растянулись на 7 лет.

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Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Благодаря личному вмешательству акима Алматы работы были активизированы в прошлом году. В настоящее время процесс укрепления завершается для последнего из 30 жилых домов.

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Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ситуации, подобные этой, когда жизни людей подвергаются опасности в течение многих лет, недопустимы, подчеркнул Ерболат Досаев. Разбираться с ответственными лицами необходимо в рамках закона.

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Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Под личный контроль аким Алматы взял ситуацию с обустройством земельного участка, на котором в течение нескольких лет стояли недостроенные здания. Согласно проекту микрорайона, в 2016 году сдать должны были 32 дома, но в эксплуатацию ввели не все – два объекта остались недостроенными. Для решения проблемы долгостроев АО "КазНИИСА" провело техническое обследование в 2022 году.

Дома признали непригодными для завершения строительства и снесли. Ответственную за недострои подрядную организацию – ТОО "Daniya constraction" – через суд признали недобросовестным участником госзакупок и лишили лицензии. Теперь при поддержке акимата с учетом мнений жителей микрорайона на участке вместо снесенных домов разобьют парковую зону, оборудуют футбольное и волейбольное поля, воркаут.

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Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Кроме того, глава города поручил оказать содействие в развитии социальной инфраструктуры района. В мкр. "Зердели" появится физкультурный комплекс, профессиональная техническая школа на 720 мест с общежитием для 380 детей, общеобразовательная школа на 550 мест и парк.

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