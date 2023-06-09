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Стал известен размер заработной платы акима Алматинской области

Стал известен размер заработной платы акима Алматинской области Фото: akorda.kz
Сколько ежемесячно зарабатывает аким Алматинской области Марат Султангазиев? Об этом 9 июня 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе главы региона.

Как сообщили в акимате корреспонденту Zakon.kz, глава Алматинской области каждый месяц получает более 2 млн тенге. Это намного выше по сравнению с другими регионами.

"Заработная плата акимов областей, как политических государственных служащих, составляет около 2 млн тенге при учете стажа работы на государственной службе. У акима Алматинской области 19 лет стажа, заработная плата составляет 2 млн 414 тыс. 264 тенге", – сообщила пресс-секретарь акима Жанна Арынбекова.

Ранее редакция Zakon.kz встретилась с главой региона Маратом Султангазиевым, который более детально рассказал, что удалось области достичь за столь короткий срок, а также какие инвестиционные проекты уже начали реализовывать и как в ближайшие годы будет развиваться Алматинская область и областной центр Конаев. Эксклюзивное интервью с акимом Алматинской области можете прочитать здесь.

Автор: Азат Жумаханов

Динара Халдарова
Интересное Султангазиев Марат Алматинская область
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