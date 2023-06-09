Группа "Самрук-Қазына" сократит парниковые выбросы на 10%

Планы по снижению парниковых газов на 10% к 2032 году на Astana International Forum озвучил глава Фонда Нурлан Жакупов, сообщает Zakon.kz.

"Мы достигнем углеродной нейтральности. Это наши планы. Как "Самрук-Казына" мы отвечаем за 15% выбросов по Казахстану. Это та область, которая привлекает наше внимание. Мы на этом фокусируемся. В следующие 2-4 года мы планируем включить в операционную деятельность порядка 6 гигаватт чистой энергии. На сегодня мы подписали соглашение по взаимодействию с Masdar по строительству 1 ГВт ВЭС в Жамбылской области". Нурлан Жакупов

Он добавил, что также на площадке Астанинского международного форума обсуждался вопрос о запуске проектов по ветровой энергетике с китайскими партнерами. В настоящее время в целях развития электроэнергии в Южном Казахстане идет строительство парогазовой установки на 1ГВТ в Туркестане.

"Хочу сказать, что в Алматы, в крупнейшем мегаполисе Казахстана и Центральной Азии, мы делаем все усилия и уже переводим ТЭЦ, которые работают на угле, на газ. Мы идем вперед и будем продолжать вкладывать все усилия. Наша личная цель, "Самрук-Казыны", сократить все выбросы на 10% среди групп компаний к 2032 году". Нурлан Жакупов

Фото: "Самрук-Қазына"

При этом глава Фонда подчеркнул, что в задаче достижения углеродной нейтральности необходимо найти баланс между традиционным видом топлива, таким как уголь, достаточно стабильными с точки зрения стоимости, и ВИЭ. Казахстан сейчас работает над тем, чтобы сбалансировать эту производительность.

"Я рад, что у международного сообщества есть четкое понимание этого транзитного периода. С одной стороны, у нас традиционные, очень эффективные с точки зрения стоимости ресурсов, топлива, угля. А чтобы привезти сюда ВИЭ, нам необходимо сбалансировать нашу систему. Это еще один вызов, над которым мы в данный момент работаем". Нурлан Жакупов

Фото: "Самрук-Қазына"

Он указал, что у группы компаний Фонда имеется достаточная ликвидность для реализации таких проектов.

"Никто не хочет тратить свои деньги просто так. Если это 100 млн долларов, то бизнесмен старается 30% покрыть за счет собственных средств, а 70% – за счет заемных. Поэтому здесь очень важно устойчивое развитие Казахстана. И "Самрук-Казына", в том числе, очень серьезный инвестиционный холдинг. Ликвидность у нас вполне достаточно представлена финансовыми институтами. Еще для компаний – развитие также хорошей инвестсреды. Для всех это на самом деле эффективно. Мы хотим здесь зарабатывать деньги вместе". Нурлан Жакупов

Также он отметил, что Фонд готов пригласить всех заинтересованных лиц.

"Мы предпринимаем большое количество различных стратегий для развития добычи полезных ископаемых и здесь мы готовы пригласить всех заинтересованных лиц, у кого достаточно опыта и финансовых возможностей присоединиться к нам – развивать эту индустрию редкоземельных полезных ископаемых". Нурлан Жакупов

Фото: "Самрук-Қазына"

На сегодня самые сильные позиции по добыче редкоземельных металлов у Китая. В этом плане было бы интересно составить конкуренцию китайским компаниям. Определенно будут вызовы производственного и рыночного характера, так как следует будет учитывать качество переработки, нужно будет еще инвестировать в инфраструктуру, оборудование и человеческий капитал.