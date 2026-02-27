#Референдум-2026
Общество

В "Самрук-Қазына" сократят 10% сотрудников: кого это коснется

Самрук-Казына, Самрук Казына, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:48 Фото: sk.kz
Председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов 27 февраля 2026 года в кулуарах Акорды сообщил, что по всей группе компаний будет сокращено 10% административно-управленческого персонала, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что в Астане в группе компаний "Самрук-Казына" планируется сокращение около 10% персонала – порядка 650 из 6,5 тысячи сотрудников.

Журналисты уточнили, затронет ли сокращение административный персонал или под него могут попасть и рядовые сотрудники компаний.

"Это будет сокращение административно-управленческого персонала. Данные сокращения не затронут производственный персонал. Здесь у нас есть система оценки сотрудников, система КПД. Также у нас есть система мотивации сотрудников. Все данные аспекты будут приняты во внимание при принятии решения о сокращении", – озвучил Нурлан Жакупов.

В этой связи представители СМИ уточнили, может ли он гарантировать, что сокращения не коснутся добросовестных работников, занятых в реальном секторе. Он заверил, что процесс будет объективный и производственного персонала сокращения не коснутся.

По словам Жакупова, во всех трудовых коллективах проведены разъяснительные беседы после критики о неэффективной занятости сотрудников, включая случаи длительных перерывов на кофе в рабочее время.

"В группе компаний "Самрук-Казына" будет проведено сокращение. Директива руководства является для нас обязательной. 10% мы сократим. Как я уже сказал, все будет сделано в соответствии с трудовым законодательством, и решение будет реализовано до конца марта. Касательно компенсации, везде по-разному. Где-то будет пересматриваться оргструктура, где-то будет сокращение. Поэтому по компенсации сейчас я четко ответить не могу, потому что не до конца владею всеми нюансами", – дополнил Нурлан Жакупов.

10 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об эффективности работы управленцев в некоторых квазигосударственных компаниях.

17 февраля 2026 года глава "Байтерека" ответил на вопрос о кофе и "левобережных людях".

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
