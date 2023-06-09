Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крупный пожар произошел на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный"

месторождение Фото: скриншот видео
9 июня в 3:25 на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" ТОО "Бузачи Нефть" при бурении скважин №303 на участке Южный в результате подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 м произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, высота пламени достигла 10 м. При получении сигнала незамедлительно было принято решение о привлечении на тушении пожара сил и средства по повышенному рангу.

"На ликвидацию задействованы силы и средства: всего 82 сотрудника и 17 единиц техники. ДЧС Мангистауской области: 56 сотрудников и 12 единиц техники (АГВТ-150, АСО-20 КШМ, АР-2, ПНС-150, АЦ-3 ед. техники, вспомогательный 4 ед. техники, ЦМК -1 ед. техники, 3 работника, МФ "Ақберен" ТОО "РЦШ ПВАСС (15 работников и 3 единицы техники). НГПС Семсер Каражанбас: 1 единица техники, 6 сотрудников, НГПС Семсер Каламкас: 1 единица техники, 5 сотрудников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение Каратурун Южный расположено в 277 км от Актау.


По состоянию на 16:30 (17:30 по времени Астаны) проводились работы по растаскиванию бурового оборудования и контейнеров от устья скважин. Для охлаждения силами пожарных поданы стволы.

Читайте также

В борьбе с лесным пожаром в Абайской области пожарных поддерживают волонтеры

В Уральске бизнесмены отдали мошеннику за продукты около полумиллиарда тенге

В СМИ Казахстана пришла рассылка с угрозами террористического характера

Елена Беляева
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления