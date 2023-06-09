Крупный пожар произошел на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный"

9 июня в 3:25 на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" ТОО "Бузачи Нефть" при бурении скважин №303 на участке Южный в результате подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 м произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, высота пламени достигла 10 м. При получении сигнала незамедлительно было принято решение о привлечении на тушении пожара сил и средства по повышенному рангу.

"На ликвидацию задействованы силы и средства: всего 82 сотрудника и 17 единиц техники. ДЧС Мангистауской области: 56 сотрудников и 12 единиц техники (АГВТ-150, АСО-20 КШМ, АР-2, ПНС-150, АЦ-3 ед. техники, вспомогательный 4 ед. техники, ЦМК -1 ед. техники, 3 работника, МФ "Ақберен" ТОО "РЦШ ПВАСС (15 работников и 3 единицы техники). НГПС Семсер Каражанбас: 1 единица техники, 6 сотрудников, НГПС Семсер Каламкас: 1 единица техники, 5 сотрудников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение Каратурун Южный расположено в 277 км от Актау.





По состоянию на 16:30 (17:30 по времени Астаны) проводились работы по растаскиванию бурового оборудования и контейнеров от устья скважин. Для охлаждения силами пожарных поданы стволы.