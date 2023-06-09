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В одном из районов Алматы на два дня ограничат подачу воды

отключение воды Фото: pixabay
В ближайшие выходные дни вводятся ограничения в подаче воды в Наурызбайском районе. 10 и 11 июня будет временно приостановлена подача воды в микрорайоны Каргалы, Курамыс, Карагайлы, Таусамалы, Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Калкаман 2 (южнее ул.Шаляпина), сообщает Zakon.kz.

На фильтровальных станциях остановлен забор воды.

"В результате повышения температурного фона начался интенсивный процесс таяния снежного покрова, что привело к увеличению стока и загрязнению воды в реках. В связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы временно остановлен забор воды на фильтровальных станциях". ГКП "Алматы су"

Как уточняется, в период действия ограничений в подаче воды водоснабжение будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами.

Ранее сообщалось, что горячую воду отключат в одном из районов Алматы.

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