Горячую воду отключат в одном из районов Алматы

Ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы временно отключат от горячей воды. Об этом Zakon.kz 9 июня рассказали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

С 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека - Алтын Орда – Медеубекова.

"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной "Премьера", которая находится на балансе ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", – сообщили в пресс-службе ведомства.

7 июня сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы ряд домов временно отключат от холодной воды.