В Атырау мужчина пытался сброситься с балкона на пятом этаже

Сообщение о мужчине на балконе на пульт 102 поступило 9 июня около 17:00, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, на место происшествия прибыли сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Кадырбек Куатов, Али Кадыров и участковый инспектор полиции Ануар Куспанов.

"Через 1-й подъезд многоквартирного дома они поднялись на 4 этаж, вошли в окно квартиры мужчины и предотвратили прыжок. Полицейские вывели мужчину в безопасное место. Ему была оказана первая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина 1959 года рождения пытался совершить такой поступок из-за семейного конфликта.





Отметим, что в марте мужчина пытался сброситься с моста в Алматы.

