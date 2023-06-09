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В Атырау мужчина пытался сброситься с балкона на пятом этаже

помощь Фото: скриншот видео
Сообщение о мужчине на балконе на пульт 102 поступило 9 июня около 17:00, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, на место происшествия прибыли сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Кадырбек Куатов, Али Кадыров и участковый инспектор полиции Ануар Куспанов.

"Через 1-й подъезд многоквартирного дома они поднялись на 4 этаж, вошли в окно квартиры мужчины и предотвратили прыжок. Полицейские вывели мужчину в безопасное место. Ему была оказана первая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина 1959 года рождения пытался совершить такой поступок из-за семейного конфликта.


Отметим, что в марте мужчина пытался сброситься с моста в Алматы.

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Елена Беляева
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