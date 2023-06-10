Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

экс-президент США Фото: Instagram/realdonaldtrump
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, по самой тяжелой их статей ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Иностранные СМИ пишут, что обвинения также предъявлены и помощнику бывшего президента.

Ранее сообщалось, что американские власти намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.

Между тем, Трамп настаивает на своей невиновности. Он также напомнил, что дома и в офисе действующего главы государства Джо Байдена обнаружили "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.

В мае экс-президенту США уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он не признал.

Читайте также

Ситуация в Украине: Путин высказался о потерях украинских войск, в Киеве подвели итоги проверки бомбоубежищ

Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку

Трампу предъявили обвинения в неправомерном обращении с секретными документами

Елена Беляева
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Когда в Астане и Алматы прогнозируют дожди
Когда в Алматы и Астане прогнозируют дожди
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления