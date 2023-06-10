Стало известно, почему Борис Джонсон сложил депутатские полномочия

Экс-премьер Британии Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии, сообщает Zakon.kz

"Я написал моей ассоциации округа Аксбридж и Саут-Райслип, чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика.

Он возглавлял правительство с 2019 по 2022 год.

"Борис Джонсон объявил об отставке с поста депутата немедленно после получения отчета Partygate. В отчете говорится, что депутатом Комитета по привилегиям рассматривалось, не ввел ли он в заблуждение парламент из-за вечеринок на Даунинг-стрит, нарушающих карантин", - передают информацию журналисты BBC. Уточняется, что в марте Джонсон признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.

Ранее Джонсон заявил, что проведение вечеринок в период пандемии было необходимо для поддержания морального духа работников премьерской канцелярии, пишет "Национальная служба новостей". Также сообщалось, что после инцидента Джонсон извинился и оплатил штраф, выписанный полицией, пишет МК.