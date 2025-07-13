Бориса Джонсона заметили поющим в караоке в ночном клубе в Италии
Фото: Twitter/Boris Johnson
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен со своей супругой Кэрри Джонсон и новорожденной дочерью во время отдыха в Италии, сообщает Zakon.kz.
По информации The Sun, 61-летний политик в караоке в ночном клубе Aneme Core на острове Капри размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с собственной фотографией.
Отмечается, что Джонсон был одет в светлые полосатые шорты, черную футболку и сомбреро.
"Борис – фигура колоссальная, и толпа его полюбила. Он выкладывался по полной и наверняка приобрел много новых поклонников", – отметил очевидец.
Boris Johnson swigs fizz from bottle & sings on table during boozy night pic.twitter.com/vgswLkJI1F— The Sun (@TheSun) July 12, 2025
Ранее Борис Джонсон в мемуарах заявил, что у королевы Елизаветы II был рак костей.
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