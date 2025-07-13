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Мир

Бориса Джонсона заметили поющим в караоке в ночном клубе в Италии

Бориса Джонсона заметили поющим в караоке в ночном клубе в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 22:08 Фото: Twitter/Boris Johnson
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен со своей супругой Кэрри Джонсон и новорожденной дочерью во время отдыха в Италии, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, 61-летний политик в караоке в ночном клубе Aneme Core на острове Капри размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с собственной фотографией.

Отмечается, что Джонсон  был одет в светлые полосатые шорты, черную футболку и сомбреро.

"Борис – фигура колоссальная, и толпа его полюбила. Он выкладывался по полной и наверняка приобрел много новых поклонников", – отметил очевидец.

Ранее Борис Джонсон в мемуарах заявил, что у королевы Елизаветы II был рак костей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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