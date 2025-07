Бориса Джонсона заметили поющим в караоке в ночном клубе в Италии

По информации The Sun, 61-летний политик в караоке в ночном клубе Aneme Core на острове Капри размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с собственной фотографией.

Отмечается, что Джонсон был одет в светлые полосатые шорты, черную футболку и сомбреро.

Boris Johnson swigs fizz from bottle & sings on table during boozy night pic.twitter.com/vgswLkJI1F