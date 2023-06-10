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Молодой мопедист трагически погиб в аварии в Алматы

Молодой мопедист трагически погиб в аварии в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь с пятницы на субботу на пересечении улиц Тимирязева и Жандосова произошло ДТП, в котором погиб 32-летний мопедист, сообщает Zakon.kz

Поздно ночью по ул.Жандосова в восточном направлении двигался Mercedes-Benz S-класс и рядом с ним параллельно ехал парень на мопеде. По неизвестной причине они вскользь столкнулись, но этого хватило для того чтобы водитель мопеда упал с него.

Молодой мопедист трагически погиб в аварии в Алматы

Фото: Zakon.kz

Мопед отбросило в сторону он улетел на полосу встречного движения, он упал и по нему проехал Kia Morning, который двигался по Жандосова в западном направлении.

Сам мопедист от полученных травм 1991 года скончался на месте. Скорее всего, при падении он ударился головой, так как у него раскололо шлем. 

Молодой мопедист трагически погиб в аварии в Алматы

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты, дознаватели, которые выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Молодой мопедист трагически погиб в аварии в Алматы

Фото: Zakon.kz


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Елена Вебер
ДП Алматы Алматы
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