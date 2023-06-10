Казахстанец Андрей Голубев не пробился в финал турнира в Хайльбронне

Андрей Голубев в дуэте с украинским теннисистом Денисом Молчановым проиграли полуфинале турнира в Хайльбронне. Их соперниками были немцы - Константин Францен / Хендрик Йебенс, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz Голубев и Молчанов проиграли им в двух сетах — 4:6, 6:7.

Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов победили боснийца Дамира Джумхура и россиянина Павла Котова — 7:6, 6:3, а затем одолели француза Джонатана Эйссерика с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой — 6:4, 7:6.

Добавим, что призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победители турнира заработают по 8 444 евро и получат по 125 рейтинговых очков.



