Андрей Голубев выиграл финал "Челленджера" в Австрии

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл титул в парном разряде турнира серии "Челленджер" в Зальцбурге, сообщает Zakon.kz.

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Как передает ФТК, казахстанско-украинский дуэт был посеян в парном разряде турнира ATP Challenger 125 Salzburg Open 2023 с призовым фондом в 145 тысяч евро под третьим номером.

В финале Голубев и Молчанов встретились с четвертой сеянной парой соревнования, представителями Индии Анируду Сандрасекарой и Виджая Сундаром Прашантомой. Казахстанско-украинская пара одержала победу со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Первую совместную победу Андрей и Денис отпраздновали в мае, в рамках туринского "Челленджера", всего же у казахстанского теннисиста теперь 16-ть побед в парных разрядах "Челленджеров" (две — в нынешнем сезоне).

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