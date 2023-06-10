Астрологи рассказали, у кого ожидаются кардинальные изменения в жизни
Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба предупредил Раков и Водолеев о кардинальных изменениях в их жизнях, которые принесет им июнь, сообщает Zakon.kz
Рожденные под знаком Рака получат шанс взлететь по карьерной лестнице. Неожиданный рост будет связан с прошлыми заслугами и изменит в жизни Раков очень многое. Новая должность сулит перспективные проекты и новые знакомства. Появится даже возможность сменить место жительства из-за работы.
Водолеи получат неожиданное известие, которое перевернет жизнь с ног на голову. Новость будет касаться любовной сферы и семьи. Возможно, кто-то из близких расскажет о грядущем пополнении. А может, это будет их собственная вторая половинка.
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