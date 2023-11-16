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Астролог рассказал, для кого наступает полоса сложных событий

Астролог рассказал для кого наступает полоса сложных событий Фото: freepik
Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым в ближайшие пару месяцев нужно будет преодолеть опасный период, сообщает Zakon.kz.

По словам Глобы, чтобы максимально безболезненно преодолеть опасный период, следует самым серьезным образом озаботиться интересами окружающих и учитывать все сопутствующие обстоятельства.

Так, Овнам противопоказано быть чрезвычайно самоуверенными. Такой подход способен полностью уничтожить их авторитет в глазах окружающих. Свойственные представителям знака недисциплинированность и определенная необузданность могут негативно сказаться на отношениях - от личных до рабочих.

Стрельцам также важно контролировать свое эмоциональное состояние. Если дать волю вспышкам страстей, представителям знака не удастся сконцентрироваться на важных делах, которые появятся в ближайшие дни. Если же найти решения проблем не удастся, последствия могут быть катастрофическими.

Для Рыб главные сложности сосредоточены в финансовой сфере - период неблагоприятен для сделок и договоренностей, поскольку велик риск последующих убытков. Если обстоятельства подталкивают к таким действиям, следует десять раз подумать и все проверить - в противном случае можно оказаться у разбитого корыта.

Ранее астрологи выделили три самых везучих знака зодиака в 2024 году.

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