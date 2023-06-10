Житель Павлодара подхватил "лихорадку Денге" в Таиланде

37-летний павлодарец, который недавно был в Таиланде привез оттуда "лихорадку Денге". Как сообщили управлении здравоохранения он подхватил инфекцию через укус комара, сообщает Zakon.kz

По информации Pavlodarnews.kz мужчина обратился в областную больницу имени Султанова с жалобами на температуру до 38 градусов, высыпания, одышку, слабость, вялость, боли в икроножных мышцах, суставах.

"Пациент болел в течение недели, лечение на амбулаторном этапе не помогло, и он обратился в инфекционное отделение. При осмотре врачи-инфекционисты всегда спрашивают о выездах в другие страны. Пациент как раз приехал из Таиланда, где его укусило насекомое. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали, взяли клинические анализы, провели инструментальные исследования. Выставлен диагноз – лихорадка денге, вероятный случай. При поступлении состояние больного средней степени тяжести за счет интоксикации, синдрома экзантемы, суставного синдрома. На шестые сутки его выписали и перевели амбулаторное наблюдение", – рассказали в УЗО региона.

В ведомстве отметили, что в Павлодарской областной больнице есть все необходимое для полного обследования и лечения больных, врачи регулярно проходят повышение квалификации и готовы к любым видам завозных или местных вспышек инфекций.

"Лихорадка Денге - вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. В Казахстане регистрируются только завозные случаи, для нас это заболевание не характерно. От человека к человеку данная лихорадка не передается. Но лихорадка денге может также вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком", – рассказали в управлении здравоохранения.