Двое казахстанцев прибывших из Таиланда заболели лихорадкой Денге

В Минздраве РК сообщили о двоих заболевших лихорадкой Денге. Они прибыли из Таиланда. А в шымкентском аэропорту сразу усилили контроль за зарубежными рейсами, сообщает Zakon.kz

По информации Otyrar.kz в воздушной гавани Шымкента регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Авиапассажиров просят не паниковать, при выявлении каких-либо инфекций бортпроводники действуют по инструкции.

"В компании есть инструкция для соответствующих подразделений департамента, где описываются действия в случае заболевания. Кроме того, борт проводники проходят ежегодные учения по действиям в случае инфекционных заболеваний и после, такого случая воздушное судно проходит дезинфекцию". менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana Тлек Абдрахимов

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Гули Кембаевой, в данный момент усилены все мероприятия в целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным в санитарных пунктах въезда проводится мониторинг путем дистанционного измерения температуры тела всех прибывших из-за рубежа.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. У большинства пациентов с денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение двух недель состояние улучшается. В редких случаях денге может протекать тяжело и привести к смерти.

"Рекомендуем всем, чтобы имели защитную одежду, использовать репелленты от комаров, чтобы предотвратить укусы комаров, также рекомендуем закрывать окна и двери и вести борьбу с комарами и при появлении малейших симптомов необходимо обращаться к врачу". заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Гуля Кембаева

Санврачи напоминают, прежде чем отправляться за рубеж необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию страны, а по возможности сделать необходимые прививки.