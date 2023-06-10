Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Медики рассказали, как уберечься от сибирской язвы

Медики рассказали, как уберечься от сибирской язвы Фото: wikipedia
В Жамбылской области закрыли село из-за сибирской язвы. Медики рассказали, что это за заболевание и как его можно предупредить, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, это одно из наиболее особо опасных инфекционных заболеваний многих видов животных и человека, характеризующееся поражением кожи, кишечника, легких, лимфатических узлов и высокой смертностью.

Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется столетиями.

Длительность и признаки заболевания многообразны.

При молниеносной форме у животных наблюдаются судороги, шаткая походка, они падают, изо рта, носа, заднего прохода иногда выделяется кровянистые выделения. Смерть наступает через 30-60 минут.

При острой форме с более длительным течением понижается аппетит, снижается удой у коров, молоко приобретает горький вкус, слизистую консистенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У беременных животных могут быть выкидыши. У свиней сибирская язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупного окоченения нет или оно слабо выражено.

Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания.

Как человек может заразиться сибирской язвой?

При употреблении продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретенных в неустановленных местах торговли. Также заражение человека может наступить при уходе за больным животным, убое его, снятии шкур, разделке туш, захоронении трупов, а также при контакте с продуктами животноводства (шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина), обсемененными спорами сибиреязвенного микроба.

Меры профилактики:

  • немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа животных в ветеринарные учреждения;
  • обязательно приглашать ветеринарного специалиста для проведения предубойного осмотра животного;
  • категорически запрещается самостоятельное захоронение павших животных;
  • категорически запрещается вывоз (ввоз) за пределы населенного пункта больных животных или зараженных продуктов и сырья животного происхождения (при регистрации случаев заболевания);
  • категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов;
  • при убое домашних животных, после проведения обязательного предубойного осмотра ветеринарным специалистом, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, халат);
  • при первых признаках заболевания человеку необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что сибирской язвой заразились сразу три жителя села Тамды Таласского района Жамбылской области.

Читайте также

Какие ежедневные привычки помогут стать лучше

Включить в рацион зеленый лук советует нутрициолог

Диетолог назвала самые полезные продукты для здоровья

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Когда в Астане и Алматы прогнозируют дожди
Когда в Алматы и Астане прогнозируют дожди
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
Новые температурные рекорды зафиксировали в Казахстане
рация
В СМИ Казахстана пришла рассылка с угрозами террористического характера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления