Медики рассказали, как уберечься от сибирской язвы

В Жамбылской области закрыли село из-за сибирской язвы. Медики рассказали, что это за заболевание и как его можно предупредить, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, это одно из наиболее особо опасных инфекционных заболеваний многих видов животных и человека, характеризующееся поражением кожи, кишечника, легких, лимфатических узлов и высокой смертностью.

Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется столетиями.

Длительность и признаки заболевания многообразны.

При молниеносной форме у животных наблюдаются судороги, шаткая походка, они падают, изо рта, носа, заднего прохода иногда выделяется кровянистые выделения. Смерть наступает через 30-60 минут.

При острой форме с более длительным течением понижается аппетит, снижается удой у коров, молоко приобретает горький вкус, слизистую консистенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У беременных животных могут быть выкидыши. У свиней сибирская язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупного окоченения нет или оно слабо выражено.

Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания.

Как человек может заразиться сибирской язвой?

При употреблении продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретенных в неустановленных местах торговли. Также заражение человека может наступить при уходе за больным животным, убое его, снятии шкур, разделке туш, захоронении трупов, а также при контакте с продуктами животноводства (шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина), обсемененными спорами сибиреязвенного микроба.

Меры профилактики:

немедленно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа животных в ветеринарные учреждения;

обязательно приглашать ветеринарного специалиста для проведения предубойного осмотра животного;

категорически запрещается самостоятельное захоронение павших животных;

категорически запрещается вывоз (ввоз) за пределы населенного пункта больных животных или зараженных продуктов и сырья животного происхождения (при регистрации случаев заболевания);

категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов;

при убое домашних животных, после проведения обязательного предубойного осмотра ветеринарным специалистом, необходимо использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, халат);

при первых признаках заболевания человеку необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что сибирской язвой заразились сразу три жителя села Тамды Таласского района Жамбылской области.