В Жамбылской области закрыли село из-за сибирской язвы

Сибирской язвой заразились сразу три жителя села Тамды Таласского района Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, мужчины вместе забивали скот, а после один за другим оказались в инфекционной больнице. Испорченное мясо ветеринары уже уничтожили, а животных теперь тщательно проверяют и обрабатывают.

"У нас разработан карантинный план на 15 дней. Дано поручение не выпускать сельские молочные, мясные продукты. Ведется вакцинация всех животных в селе – овец, коз, коров. Во всех подворьях проводится санитарная обработка". Аким села Тамды Рауан Аскаров

Теперь на въезде в село стоит санитарный блокпост. Из аула невозможно вывезти ни мясо, ни молоко. По словам ветврачей, зараженную говядину сожгли в печи. У мясников состояние уже стабилизировалось, но им еще долго придется лечиться от особо опасной инфекции. Также сибирскую язву выявили у 46-летнего жителя села Культоган. Его уже выписали из больницы, но там очаг специалисты пока не нашли.

"По результатам лабораторных исследований фактором передачи явилось вот мясо забитого животного. В одном случае источник инфекции пока не установлен. Но с органами внутренних дел расследование до сих пор продолжается. В целом по всем очагам проведены все противоэпидемические мероприятия, выявлено более 38 контактных, проведены дезинфекционные мероприятия". Замруководителя Департамента санэпидконтроля по Жамбылской области Нэйли Муликова

Ранее сообщалось, что сибирскую язву выявили у жителей Жамбылской области.