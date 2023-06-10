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Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным пожаром

волонтеры Фото: акимат Абайской области
Волонтеры активно участвуют в борьбе с лесным пожаром в области Абай, оказывая помощь тем, кто борется на передовой. Их основная задача – организация и доставка горячего питания для пожарных, сообщает Zakon.kz.

Для поддержания работоспособности бригад по тушению пожаров, волонтеры готовят и доставляют горячее питание из сельских округов района.

волонтеры

Фото: акимат Абайской области

Благодаря поддержке местных предпринимателей на сегодняшний день обеспечено около 1000 литров чистой питьевой воды, 200 кг баранины, 200 кг крупы, 5 коробок консервов, 1000 хлебобулочных изделий, 50 кг лука и другие необходимые продукты. Дополнительно, местные исполнительные органы предоставили 4 тонны питьевой воды.

продукты

Фото: акимат Абайской области

Неравнодушные граждане также предоставляют питьевую воду, пластиковую посуду, продукты питания и средства личной гигиены для пожарных. Волонтеры поддерживают работу полевых кухонь, развернутых в селах Бородулиха и Успенка.

волонтеры

Фото: акимат Абайской области

В обеспечении непрерывной доставки горячего питания участвует около 80 волонтеров, которые используют около 40 единиц личного транспорта. Жители города Семей также оказывают помощь в этом процессе.

готовка

Фото: акимат Абайской области

еда

Фото: акимат Абайской области

Следует отметить, что в зоне пожара работают исключительно подготовленные профессионалы, и на данный момент потребность в дополнительной рабочей силе не возникает.

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