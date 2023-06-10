Волонтеры поддерживают пожарных в борьбе с лесным пожаром
Для поддержания работоспособности бригад по тушению пожаров, волонтеры готовят и доставляют горячее питание из сельских округов района.
Фото: акимат Абайской области
Благодаря поддержке местных предпринимателей на сегодняшний день обеспечено около 1000 литров чистой питьевой воды, 200 кг баранины, 200 кг крупы, 5 коробок консервов, 1000 хлебобулочных изделий, 50 кг лука и другие необходимые продукты. Дополнительно, местные исполнительные органы предоставили 4 тонны питьевой воды.
Фото: акимат Абайской области
Неравнодушные граждане также предоставляют питьевую воду, пластиковую посуду, продукты питания и средства личной гигиены для пожарных. Волонтеры поддерживают работу полевых кухонь, развернутых в селах Бородулиха и Успенка.
Фото: акимат Абайской области
В обеспечении непрерывной доставки горячего питания участвует около 80 волонтеров, которые используют около 40 единиц личного транспорта. Жители города Семей также оказывают помощь в этом процессе.
Фото: акимат Абайской области
Фото: акимат Абайской области
Следует отметить, что в зоне пожара работают исключительно подготовленные профессионалы, и на данный момент потребность в дополнительной рабочей силе не возникает.