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В области Абай открыли памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров

В Абайской области открыли памятник погибшим пожарным, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:49 Фото: акимат области Абай
В области Абай состоялась трогательная церемония открытия памятника, посвященного пожарным и лесникам, отдавшим свои жизни в борьбе с лесными пожарами, сообщает Zakon.kz.

На церемонии открытия присутствовали аким области Абай Нурлан Уранхаев, председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов, родные погибших работников лесного хозяйства, представители государственных органов и местная общественность. В честь героев также была проведена церемония возложения цветов.

Автором этого памятника стал Нурбол Калиев, скульптор, известный своими монументами исторических личностей. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память храбрых лесников резервата "Семей орманы", которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии. Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших – символ вечного признания их мужества и самоотверженности.

В Абайской области открыли памятник погибшим пожарным, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:49

Фото: акимат области Абай

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.

В области Абай открыли памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:49

Фото: акимат области Абай

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто ценою своей жизни самоотверженно исполнял свой профессиональный и человеческий долг. Приклоняя головы и отдавая дань уважения, мы открываем этот памятник – символ нашей глубочайшей скорби и безмерного уважения. Проявив мужество и героизм, наши земляки не дрогнули перед огненной стихией и сделали все возможное. Они верно служили своей стране, профессионально выполняли свою работу. Вечная память нашим героям, смело шагнувшим навстречу опасности, проявившим мужество и героизм, до конца оставшимся верным своему долгу и выбранной профессии", – отметил в своем выступлении глава региона Нурлан Уранхаев.
В области Абай открыли памятник погибшим пожарным, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:49

Фото: акимат области Абай

Также с речью выступили родственники погибших лесников. Арай Амирханова отметила, что памятник символизирует дань уважения героям.

"С момента тех трагических событий мы не перестаем ощущать поддержку со стороны государства. Каждый из нас понес невосполнимые утраты – кто-то потерял супруга, кто-то сына, кто-то брата или близкого человека. Однако это горе мы разделили вместе с народом. Мы получили всю необходимую помощь, за что выражаем искреннюю благодарность. Сегодня воздвигнут величественный памятник. Считаю, что это еще одно проявление уважения к тем, кого мы потеряли. Когда мы впервые встретились с Касым-Жомартом Кемелевичем, он сказал, что мы получим всю необходимую поддержку. Выражаю огромную благодарность нашему президенту", – сказала она.
В области Абай открыли памятник пожарным и лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:49

Фото: акимат области Абай

Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе. Он станет вечным символом мужества и преданности, напоминанием о тех, кто пожертвовал всем ради безопасности своего народа и защиты природы.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

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