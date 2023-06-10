Как финансовые институты могут помочь экономике через поддержку бизнеса

О развитии казахстанского малого и среднего бизнеса и роли банковского сектора в продвижении цифровизации рассказал на панельной сессии Международного форума Астана председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов, передает Zakon.kz.

Председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов начал свое выступление с макроэкономического анализа вклада малого и среднего бизнеса в экономику мира в целом и Казахстана в частности.

Фото: пресс-служба Jusan Bank

"Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана демонстрирует значительный рост в течение последних 5 лет, с 28% до 37%, то есть почти на 10%. Если сравнить эту статистику с развивающимися рынками, мы выше на те же 10%. Вывод таков: Казахстан обогнал развивающиеся страны, но нам многое еще необходимо сделать, чтобы достичь уровня развитых стран". Нурдаулет Айдосов

По его словам, такой рост достигнут во многом благодаря, с одной стороны, государственной поддержке в виде финансирования через институты развития и банки второго уровня с удобными цифровыми сервисами, облегчающими клиентский путь предпринимателя, с другой.

Говоря о развитии МСБ в Казахстане, Нурдаулет Айдосов отметил, что сектор имеет большой потенциал роста и сейчас важно эту позитивную тенденцию поддержать.

Фото: пресс-служба Jusan Bank

"Нам необходимо использовать как бенчмарк (образец для сравнения результативности. – Прим. ред.) опыт развитых европейских стран, которые являются для нас примером". Нурдаулет Айдосов

По его словам, факторы, которые будут способствовать росту МСБ в Казахстане, – это стратегическое расположение бизнеса и доступ к рынку, развитая инфраструктура, государственная поддержка, технологический потенциал digital и международное сотрудничество. При этом он отметил, что в эпоху глобальной цифровизации дальнейшее развитие стало невозможным без новых технологий. Бизнес предъявляет все больше требований к качеству онлайн-услуг, в том числе, к цифровому банкингу.

Фото: пресс-служба Jusan Bank

"Можно смело говорить, что банковские продукты способствовали цифровизации экономики. Доля безналичных операций в РК увеличилась с 5% до 85%. Банки берут на себя всю рутинную деловую работу – бухгалтерский учет, налоги, электронный документооборот, платежи". Нурдаулет Айдосов

Отдельно спикер остановился на полезных сервисах, которые Jusan Bank предлагает казахстанскому бизнесу. Например, предоставляются такие онлайн-продукты, как оплата, выдача карт, займы. Также предоставляются небанковские услуги. Это, например, аккаунт-счета для проведения оплаты, документы для ведения бизнеса, сбор и обработка статистических данных, онлайн-бухгалтерия PFM (Personal finance management – управление личными финансами) и другие.

"В интернет-банкинге предприниматель может управлять бизнесом онлайн и пользоваться всеми продуктами нашей экосистемы. Jusan Business закрывает потребность предпринимателей, доказательством этому является высокая оценка наших клиентов". Нурдаулет Айдосов

Один из крупных проектов, которые развивает Jusan Bank, – это онлайн бухгалтерия. Как уточнил Нурдаулет Айдосов, перед стартом проекта было проведено большое исследование.

"Мы хотели понять, насколько важны инструменты для онлайн-бухгалтерии. Выяснилось, что большую часть своего времени предприниматель тратит не на ведение бизнеса, а на операционную деятельность, в основном – на бухгалтерию. И главным страхом предпринимателей была сдача налоговой отчетности. Как оказалось, люди боятся открывать свой бизнес, так как не понимают, как разбираться с налоговой отчетностью". Нурдаулет Айдосов

Фото: пресс-служба Jusan Bank

Поэтому при разработке сервиса главная цель была сделать онлайн-бухгалтерию максимально понятной, быстрой и удобной. А главный плюс внедрения таких сервисов, по мнению руководителя – автоматизация процессов.



Кроме того, спикер рассказал о журнале Ösim – издании для предпринимателей, которое выпускает Jusan Business. В журнале можно найти истории успеха, доступные и понятные советы по ведению бизнеса, информацию об изменениях в законодательстве, возможных проблемах и путях их решения.

Также Нурдаулет Айдосов подчеркнул, что в Jusan Bank очень высоко ценят обратную связь от клиентов и стремятся улучшать сервисы, ориентируясь на отзывы предпринимателей. А главное, банк бесплатно делится с клиентами аналитической информацией, так называемой "тепловой картой", основанной на больших данных (big data), собранных на открытом онлайн-ресурсе, доступном каждому казахстанскому предпринимателю. Карта содержит информацию о трафике клиентов на той или иной улице Алматы и Астаны, сведения о среднем чеке и много другой полезной информации: jusan.ai.