Как ИИ меняет стандарты бизнес-процессов казахстанских компаний

В Астане 2 октября 2025 года на международном форуме Digital Bridge 2025 прошла панельная сессия Freedom Bank "Как цифровые сервисы и ИИ меняют стандарты бизнес-процессов в Казахстане", передает корреспондент Zakon.kz.

Открывая дискуссию, Советник Председателя Правления по цифровым продуктам и процессам Freedom Bank Айнур Темирханкызы отметила, что, согласно Stanford AI Index за 2024 год, глобальные инвестиции в искусственный интеллект превысили 189 млрд долларов. Однако лишь 42% компаний смогли внедрить ИИ в ключевые бизнес-процессы.



"У остальных это пока остается на уровне экспериментов и пилотов. Сегодня вместе с нашими спикерами мы хотим показать, как Freedom Bank удалось внедрить голосового AI-ассистента в наши продукты и тем самым не только изменить существующие бизнес-процессы, но и переосмыслить само понятие digital banking", – подчеркнула она.

Фото: Дмитрий Доценко

В качестве примера успешного использования искусственного интеллекта она привела голосового Freedom AI-ассистента, который интегрирован в приложение Freedom Business.



"Теперь предприниматели могут голосом оплачивать счета, налоги, зарплаты сотрудникам, штрафы или выставлять счета контрагентам. Рутинные операции выполняются одним нажатием или командой. Если раньше мы говорили о digital banking, то сегодня мы переходим к новой эре – AI banking", – подчеркнула она.

Системность и готовность сектора к внедрению технологий оценила и финансовая регуляторика. Руководитель цифровой трансформации, Советник Председателя Правления Национального банка РК Бинур Жаленов сообщил, что из 95 опрошенных организаций лишь 40% используют генеративный ИИ, а положительный бизнес-эффект отмечают всего 11 компаний. По его мнению, уровень зрелости внедрения технологий в секторе пока остается низким.

Фото: Дмитрий Доценко

"Мы наблюдаем проблему курицы и яйца с точки зрения внедрения ИИ на финансовом рынке. С одной стороны, чтобы нащупать бизнес-ценность, нужно много инвестировать. Внедрение ИИ – это про эксперимент, но эксперименты обходятся очень дорого. Крупным игрокам это делать легче, и ИИ может стать разрывом между сильными участниками и начинающими. Поэтому мы считаем, что государство и регулятор должны работать вместе", – дополнил он.

Схожую мысль о важности правил и регуляции поддержал Главный директор по технологиям Freedom Holding Corp Ренат Туканов. Он напомнил, что ИИ проходит тот же путь, что когда-то электричество и интернет: от эйфории и ошибок – к выработке правил и законов. Сегодня, подчеркнул эксперт, важно очертить границы применения технологий, чтобы минимизировать риски и обеспечить их системное развитие.

Фото: Дмитрий Доценко

Тему цифровой трансформации продолжили и другие участники дискуссии. Вице-президент и региональный менеджер Visa по Центральной Азии Санжар Сулейманов отметил, что для компании важно формировать устойчивую цифровую экосистему.

Фото: Дмитрий Доценко

"Среди наших стратегических приоритетов: искусственный интеллект, стейблкоины и токенизация. Так, только за последние пять лет инвестировали $12 миллиардов в предотвращение мошенничества, включая создание платформ на основе ИИ. Через инфраструктуру Visa прошло свыше $225 млн расчетов в стейблкоинах, уже доступных для 92% пользователей смартфонов благодаря интеграции в привычные каналы. Токенизация заменяет данные карт цифровыми токенами, делая платежи безопаснее, удобнее и открывая новые возможности для бизнеса и пользователей. Таким образом, мы движемся к будущему, где благодаря технологиям и партнерству государства, банков и финтеха цифровые платежи становятся быстрее, безопаснее и доступнее для всех", – озвучил он.

Своим опытом применения искусственного интеллекта в телекоме поделился Генеральный директор Freedom Telecom Кайрат Ахметов. По его словам, ИИ сегодня не просто дополнительный инструмент, а фактор, который меняет саму логику работы телеком-оператора.

"Для нас искусственный интеллект – это не модный тренд, а инструмент, который меняет саму логику работы телеком-оператора. Еще недавно проектирование оптической сети в селе занимало недели и сотни часов ручного труда. Во Freedom Telecom мы внедрили систему, которая автоматически прокладывает маршруты кабеля, кластеризует абонентов, рассчитывает точки установки и формирует спецификацию оборудования. Это экономит время нашим инженерам, снижает затраты компании и позволяет масштабировать проекты на десятки регионов", – дополнил он.

По его словам, инвестиции в цифровые технологии уже демонстрируют свою результативность.

"Например, в Чундже, где свыше шести тысяч домов, дроны за 20 часов отсняли поселок, и на основе этих данных наши специалисты подготовили проект без выездов в поле. Наши проекты показывают, что ИИ можно успешно применять в телекоме Казахстана уже сегодня", – заявил Кайрат Ахметов.

Не менее важным аспектом стала работа с данными. Заместитель Председателя Правления АО “Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ Усен Галым подчеркнул, что именно они становятся основой для развития ИИ.

"Нам удалось собрать информацию из 21 базы данных восьми организаций в одном месте, автоматизировать 150 разных показателей, построить 55 информационных панелей. К тому же при содействии Министерства цифровизации мы подключились к Smart Data Ukimet – это единое хранилище данных всего правительства, что помогло нам выявить новые инсайты. Эти накопленные данные мы уже используем для создания ИИ сервисов", – рассказал он.

Также в рамках дискуссии были озвучены ключевые направления, определяющие будущее цифровой экономики Казахстана.

Среди них – оптимизация бизнес-процессов и перестройка IT-инфраструктуры, использование искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и минимизации рисков, а также вопросы регулирования цифровых решений. Отдельный акцент сделали на роли GovTech в интеграции государственных баз данных и информационных систем, развитии аналитики и автоматизации процессов. Участники подчеркнули, что консолидация сервисов и работа с Big Data позволяют банкам и компаниям повышать релевантность своих предложений для клиентов и формировать новые стандарты взаимодействия в цифровой среде.

АО "Фридом Банк Казахстан" – инновационный банк страны, предлагающий цифровые финансовые продукты и услуги для физических и юридических лиц. Банк оцифровал ипотеку, автокредит и кредиты для бизнеса, а также выпустил INVEST CARD и другие цифровые карты. Сегодня банк представлен 17 филиалами в крупнейших городах страны и входит в международный холдинг Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на Nasdaq и KASE.

Лицензия АРРФР на проведение банковских и иных операций №1.1.108 от 25.06.2024 г.