Крупный пожар в Абайской области: репортаж с места событий

В Семее несколько волонтерских организаций объявили сбор средств и закупили воду и продукты. Поздно вечером они повезли гуманитарную помощь пожарным, спасателям и военным, борющимся с пожаром в Бородулихинском районе Абайской области. Корреспондент Zakon.kz отправился с одной из колонн.

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Клич "Біз біргеміз!" облетел вчера практически все социальные сети Семея. Люди передавали друг другу номера телефонов и банковские счета волонтеров, которые объявляли сбор средств для оказания помощи пожарным и спасателям. На собранные деньги волонтеры закупили продукты питания и отвезли пожарным и военным, борющимся с огнем.

Одними из первых в штаб, где дислоцируется основная группа огнеборцев, прибыли волонтеры РОО "Ассамблея жастары" совместно с этнокультурными центами областного Дома дружбы – центра общественного согласия. Здесь же, при штабе, развернута полевая кухня, куда и отнесли все привезенные припасы.

Фото: Дом дружбы Абайской области

Как сообщили в отделе внутренней политики Бородулихинского района, при районном акимате также был создан штаб по приему гуманитарной помощи, куда могли привезти продукты и воду все желающие.

Фото: Дом дружбы Абайской области

И таковых оказалось в Семее немало.

Свой сбор средств объявили и члены клуба владельцев внедорожников, которые тоже к вечеру, закупив все необходимое, поехали в штаб, расположенный в Успенском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы".

Уже поздно вечером из Семея выдвинулась колонна из девяти автомобилей. Они везли продукты, приобретенные на средства, которые перечислили на счет волонтерского движения Lider.kz, – неравнодушные горожане собрали около 200 тыс. тенге. Свою лепту внесли члены краеведческого общества "Прииртышье", журналисты Семея, а также многие граждане, которым пришла всеобщая рассылка от родных и знакомых.

Фото: Екатерина Гуляева

"Сегодня сборы средств идут как никогда активно. Что не может не радовать", – говорит волонтер движения Lider.kz Наталья Васильева.

На собранные средства добровольцы закупили воду, картошку, морковь, консервы, курицу, тушенку, кефир и многое другое.

Фото: Екатерина Гуляева

"Наша задача – передать все продукты лично в руки именно тем ребятам, кто идет в данную минуту на тушение пожара, на свое боевое дежурство", – особо подчеркнула председатель волонтерского движения Lider.kz Евгения Павел.

Фото: Екатерина Гуляева

Дым над дорогой

Уже через десяток километров от выезда из Семея по бородулихинской трассе, ведущей к границе с РФ, можно было наблюдать гигантское черное облако, которое слилось с черными грозовыми тучами. Буквально за полчаса до выезда из города начался долгожданный дождь. Вот только в Болодулихиском районе он прошел еще и со шквалистым, почти ураганным ветром. И на это время пришлось отложить все спасательные работы, которые были запланированы на этот час.

По районным дорогам пришлось изрядно попетлять, чтобы установить, где же точно в данный момент находятся основные силы и средства, брошенные на тушение лесного пожара. Оказалось, что в это время, а часы показывали уже примерно десять часов вечера, в штабе, развернутом на базе Успешского лесничества, неподалеку от районного центра Бородулиха, началась передислокация личного состава и техники для ночного дозора.

Оперативная обстановка

Заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков рассказал корреспонденту Zakon.kz об оперативной обстановке на текущий момент.

"На данный момент на тушении пожара работает 190 единиц техники и 790 человек личного состава. И с вечера сегодняшнего дня в воздух поднимаются уже восемь вертолетов", – сообщил Димитрий Гариков.

По его словам, дополнительные вертолеты предоставили Минобороны, "Казавиаспас" и ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Фото: Дом дружбы Абайской области

Димитрий Гариков именно тогда впервые обозначил границы пожара на площади более 60 тыс. га. До этого времени все оперативные сводки сообщали о площади пожара в 30 тыс. га. Огонь захватил территорию трех крупных лесничеств резервата "Семей орманы" – Каштакское, Батпаевское и Успенское лесничества.

И, по словам Димитрия Гарикова, огонь распространяется практически во всех направлениях от ядра пожара. Еще накануне, вечером и ночью 8 июня, прошла эвакуация жителей сел Успенка, Барышовка и Поднебесное, где была реальная угроза возгорания. И опасения пожарных оказались не напрасными: днем 9 июня сгорели три дома в селе Успенка, два из которых – жилые. Одно строение не использовалось под жилье.

Пожарные и полицейские патрулируют в оставленных селах для предотвращения возможного мародерства и охраны от возможного прихода большого огня.

По всем фронтам

"Обстановка очень тяжелая: погода очень сухая, ветреная. В лес войти невозможно: сложный рельеф местности", – пояснил заместитель акима Абайской области.

По словам Димитрия Гарикова, на высокие песчаные сопки, которыми изобилует этот участок реликтового бора, порой не способны забраться даже трехмостовые "Уралы". КАМАЗы и вовсе в этом случае практически бесполезны. Обстановку усугубляет верховой пожар, который очень быстро распространяется в разных направлениях, в зависимости от того, куда сейчас дует шквалистый ветер.

Фото: Екатерина Гуляева

Главный упор в борьбе с огнем можно делать только на вертолеты. Но и их работы недостаточно: слишком огромный фронт огня сейчас в Бородулихинском районе и селах близ Семея.

"Смотрите, только контур одного края пожара составляет не менее 13 км, другой контур растянулся еще километров на 15", – показал на карте Димитрий Гариков.

Он сообщил, что в 22 часа 9 июня было три основных очага пожара. Один из фронтов шел параллельно селу Бородулиха, другой – подбирался к селам Половинки, Каштак и Озерки Озерского сельского округа, где располагается Каштакское лесничество. В районе сел Успенка и Поднебесное на тот час ситуация уже несколько стабилизировалась: огонь ушел значительно дальше

Фото: Екатерина Гуляева

Чтобы оградить от пожара населенные пункты и райцентр – село Бородулиха, решили, что ночная смена будет работать именно в населенных пунктах. Сюда бросили основные силы и средства МЧС и военных подразделений, прибывших на помощь пожарным и спасателям. А вот сотрудники лесного хозяйства работали в лесу.

На всякий пожарный случай

Чтобы организовать и мобилизовать все имеющиеся силы и средства, вечером 9 июня в Семее аким города ввел режим ЧС природного характера местного масштаба. Это было необходимо сделать, так как Каштакское лесничество расположено на территории Семейского филиала ГЛПР "Семей орманы" Озерского сельского округа Семея.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В данный момент производится эвакуация жителей трех населенных пунктов. Вечерний облет показал, что фронт в этом районе растянулся на 15 км, поэтому было принято решение на всякий случай людей эвакуировать", – отметил Димитрий Гариков.

Фото: Екатерина Гуляева

Для эвакуации людей из Семея прибыла колонна автобусов. Еще около десятка автобусов с утра 9 июня дежурили в Бородулихе на случай немедленной эвакуации жителей.

Как сообщила пресс-служба акима Семея Нурболата Нурсагатова, в Семее для приема эвакуированных граждан уже подготовлены эвакопункты, оборудованные спальными местами, едой и всем необходимым на первое время. Также всем необходимым обеспечены пожарные и военные, которые создали в Озерках третий штаб по управлению пожаром.

"Ситуация меняется стремительно: только за полдня 8 июня пожар прошел 25-30 км", – говорит Димитрий Гариков.

Задымление в Каштаке

Как оказалось, все предпринятые предосторожности не пропали даром. Глубокой ночью, когда волонтеры уже собирались возвращаться в Семей после объезда двух штабов, расположенных в Успенском и Батпаевском лесничествам, поступило сообщение, что в Каштаке обстановка резко ухудшилась, идет сильное задымление, и людей, поначалу выведенных на дорогу, быстро увезли в Семей.

Фото: Екатерина Гуляева

"Мы прибыли в Каштакское лесничество около трех часов ночи. Людей в селах уже не было. Работали только пожарные, спасатели, военные и лесники. Огонь было ясно видно даже с дороги. Мы отвезли им остатки воды и продуктов. Но с утра поступила новая заявка: нужны спички, мясо и кое-какие мелочи. Сейчас мы снова выезжаем туда", – уже утром рассказала нам Евгения Павел.

В это время борьбой с пожаром руководил вице-министр ЧС Марат Кульдиков и аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Пропали без вести

Больше всех люди переживают за судьбу 14 работников Успенского лесничества, которые выехали на тушение пожара около двух часов по полудни 8 июня. В последний раз они выходили на связь со штабом в 21.10 минут 8 июня. С тех пор их судьба никому неизвестна.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

"В тот момент, когда поступила информация о том, что прервалась связь с работниками Успенского лесничества, мы находились в Камешенском лесничестве. На тушение пожара выехали три расчета на двух автоцистернах, УАЗе, "Ниве" и двух тракторах. Их было 14 человек во главе с руководителем", – рассказал Димитрий Гариков.

По его словам, в последний раз они подавали сигнал, находясь на территории 110-11 кварталов Успенского лесничества. За час до этого, совершая вечерний облет, члены оперативного штаба установили, что именно здесь находилась так называемая "голова" пожара.

В течение всего этого времени, что прошло со времени последнего сеанса связи с лесниками, производятся неоднократные попытки вновь наладить связь. Но безуспешно.





Фото: пресс-служба МЧС РК

"Выехать на место происшествия все это время не представлялось возможным из-за сложного рельефа местности и верхового пожара. 9 июня в 6 часов утра во время утреннего облета территории, охваченной пламенем, было установлено, что место происшествия сильно задымлено, и рассмотреть что-либо было невозможно", – рассказал корреспонденту Zаkon.kz заместитель акима Абайской области.

И только после обеда, совершая очередной облет на Ми-2, удалось разглядеть остовы сгоревшего УАЗа и трактора. Неподалеку увидели и три силуэта, отдаленно похожие на тела людей. Планировалось высадить десант на месте происшествия около 20 часов во время вечернего облета. Но в это время налетел ураганный ветер с дождем, и спасательные работы пришлось отложить до утра.





Фото: Екатерина Гуляева

В 8 утра на КАМАЗе с высокой проходимостью на участки 110-11 кварталов Успенского лесничества выехала оперативно-следственная группа, которая займется поиском пропавших без вести и попытается восстановить картину того, что здесь произошла вечером 8 июня.

"Поэтому мы не можем сейчас точно сказать: погибли сотрудники резервата или остались живы. Эту информацию должны подтвердить сотрудники следственной группы. И поэтому мы пока не будем говорить об их гибели", – считает Димитрий Гариков.





Фото: пресс-служба МЧС РК

Тем временем в социальных сетях появляются рассказы очевидцев о том, как прошел пожар по их территории.

"Хорошо, что все обошлось, на этот раз опасность была с другой стороны села, вроде было поспокойнее. Но вчера часам к 4, когда объявили, чтобы люди были готовы к эвакуации с района заправки, стало страшно вновь. Потом эта буря, которая покрутила-покрутила и повернула в другую сторону. Очень жалко погибших, все умалчивают, официально трое. Видят с вертолета этих людей, лежащих в пахоте, а поднять их не могут", – пишет жительница одного из лесхозов Бородулихинского филиала ГПЛР "Семей орманы" Марина Понамаренко.

А что сейчас?

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, утром 10 июня обстановка с лесными пожарами на территории Абайской области стабилизировалась.

Как только рассвело, в воздух поднялись восемь вертолетов для продолжения тушения очагов возгорания. Также были мобилизованы все имеющиеся силы и средства. Кроме того, в зону пожара были направлены дополнительные отряды для поддержки пожарных бригад и работников лесничества.

Так, по словам акима Абайской области Нурлана Уранхаева, командование РгК "Восток" для помощи в борьбе с огнем дополнительно направило 200 военнослужащих и 8 единиц техники.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

"Продолжается тушение пожара в районах сел Поднебесное, Успенка, Каштак, Талица. Дополнительные силы прибывают из Жетысуской, Алматинской, Кызылординской областей, из городов Алматы и Караганда. Сегодняшним утром также выехали 200 военнослужащих и 8 единиц техники РгК "Восток". Работа оперативного штаба продолжается круглосуточно. В Республиканском и областном штабе организована работа телефона "горячая линия", – сказал Нурлан Уранхаев.

О том, что обстановка на пожаре начинает стабилизироваться, рассказал и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.

"Обстановка на месте пожара стабилизировалась, задействованы дополнительные силы от Министерства обороны. Производится аэровизуальное обследование первым вице-министром экологии и вице-министром по ЧС. Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар", – заявил Нурболат Дербисов.

Отметим, что масштаб лесного пожара принял такие угрожающие размеры, а вероятность гибели 14 человек настолько велика, что вчера вечером президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить свой официальный визит во Вьетнам. Глава государства намерен прибыть в Абайскую область для проведения оперативного совещания.



