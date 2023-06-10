МЧС: Ситуация с лесными пожарами в Абайской области стабилизируется

По словам МЧС РК, ситуация с лесными пожарами на территории Абайской области стабилизируется, сообщает Zakon.kz.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил, что РгК "Восток" дополнительно направило 200 военнослужащих и 8 единиц техники для помощи в борьбе с огнем, пишет Telegram-канал акимата Абайской области.

"С раннего утра все доступные силы были вновь мобилизованы для борьбы с огнем. В зону пожара были направлены дополнительные отряды для поддержки пожарных бригад и работников лесничества". акимат Абайской области

Дополнительные силы прибывают из трех областей и двух сообщил аким области.



"Продолжается тушение пожара в районах сел Поднебесное, Успенка, Каштак, Талица. Дополнительные силы прибывают из Жетысуской, Алматинской, Кызылординской областей, из городов Алматы и Караганда. Сегодняшним утром также выехали 200 военнослужащих и 8 единиц техники РгК "Восток". Работа оперативного штаба продолжается круглосуточно. В Республиканском и областном штабе организована работа телефона "горячая линия". В 7 утра произведено аэровизуальное обследование", – сказал Уранхаев.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, Нурболат Дербисов, подтвердил, что обстановка на месте пожара начинает стабилизироваться.