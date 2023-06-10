Сильную жару и пожарную опасность прогнозируют в ряде регионов Казахстана 11 июня

Фото: freepik

В "Казгидромете" поделились штормовым предупреждением на 11 июня по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, пожарная опасность сохраняется почти во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

На большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в 9 регионах: в Туркестанской;

Актюбинской;

Кызылординской;

Алматинской;

Мангистауской;

Жамбылской;

Абайской;

Акмолинской;

Жетысуской областях. На отдельных участках областей наблюдается чрезвычайная пожарная опасность: на севере, востоке, юге Атырауской;

на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской;

в центре Улытауской, на юге Карагандинской;

в южной половине Костанайской;

на севере Павлодарской области. На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. Читайте также В Астане увеличили давление подачи воды Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС

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