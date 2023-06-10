Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильную жару и пожарную опасность прогнозируют в ряде регионов Казахстана 11 июня

жара Фото: freepik
В "Казгидромете" поделились штормовым предупреждением на 11 июня по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, пожарная опасность сохраняется почти во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

На большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в 9 регионах:

  • в Туркестанской;
  • Актюбинской;
  • Кызылординской;
  • Алматинской;
  • Мангистауской;
  • Жамбылской;
  • Абайской;
  • Акмолинской;
  • Жетысуской областях.

На отдельных участках областей наблюдается чрезвычайная пожарная опасность:

  • на севере, востоке, юге Атырауской;
  • на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской;
  • в центре Улытауской, на юге Карагандинской;
  • в южной половине Костанайской;
  • на севере Павлодарской области.

На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Читайте также

В Астане увеличили давление подачи воды

Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана

Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спортивная гимнастика Умер Спортсмен
Умер многократный чемпион Казахстана по спортивной гимнастике
Когда в Астане и Алматы прогнозируют дожди
Когда в Алматы и Астане прогнозируют дожди
Астрологи рассказали, у кого ожидаются кардинальные изменения в жизни
Астрологи рассказали, у кого ожидаются кардинальные изменения в жизни
природа
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления