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Биткоин упал на 5% за последние два часа

биткоин Фото: freepik
Цена биткоина упала на 5%, причем серьезное падение произошло всего за 2 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 25 600 долларов. Эксперты прогнозируют падения ниже уровня 25 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

"Криптовалютный рынок рухнул в субботу" – с таким заголовком пишут про падение криптовалют инвесторы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Binance и Coinbase. Из-за действий американского регулятора с криптобирж Binance и Coinbase вывели почти $4 миллиарда

Глобальная рыночная капитализация упала на 5% до 1,05 триллиона долларов за последние 24 часа. Общая сумма ликвидации составляет 350 миллионов долларов за последние 24 часа, так как было ликвидировано более 170 000 трейдеров. Самая крупная разовая ликвидация произошла на криптобирже OKX, где ETH-USD-SWAP оценивается в 2,18 миллиона долларов.

Цена Ethereum упала на 4%, с 24-часовым минимумом и максимумом в 1765 и 1854 долларов. Цена ETH в настоящее время торгуется ниже 1750 долларов. Давление продавцов продолжает расти с увеличением объемов торгов.

Альткойны, такие как Filecoin, Polygon, Cardano, Solana, Chiliz, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity и другие, упали более чем на 20%. Шиба-ину (SHIB) возглавил обвал рынка криптовалют, упав на 30% за последние 24 часа. Некоторые покупки на падении также зафиксированы.

Далее рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 25 689,7 $; изменения за 24 часа: -5,30%.

Ethereum (ETH): 1 742,23 $; изменения за 24 часа: -8,40%.

Tether (USDT): 1 0006 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 237,9 $; изменения за 24 часа: -22,20%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,059741 $; изменения за 24 часа: -5,71%.

Binance USD (BUSD): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

По состоянию на 10 июня 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 445.62 тенге.

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