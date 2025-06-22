Заметно опустилась стоимость биткоина
Фото: freepik
Стоимость биткоина опустилась ниже 100 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным площадки Binance, в последний раз ниже данной отметки биткоин опускался 8 мая 2025 года.
Отмечается, что биткоин находится на уровне 99,582 долларов (-3,8%).
Ранее вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка Казахстана.
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