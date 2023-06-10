Алтай Кульгинов подвел итоги своей работы в правительстве

Алтай Кульгинов написал пост в Facebook в котором подвел итоги своей деятельности на должности вице-премьера РК, сообщает Zakon.kz.

По его словам, работать в Правительстве, особенно курировать социально-культурный блок, было для него большой честью, так как это одна из важных и чувствительных сфер.

"По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева была начата реализация национальных проектов, таких как "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортные школы", программы "Ауыл аманаты" и других, которым мы совместно с министерствами дали старт". Алтай Кульгинов

К примеру, проект "Модернизация сельского здравоохранения" за счет строительства более 600 медицинских объектов в течение трех лет позволит оказывать сельчанам более оперативную и качественную медицинскую помощь.



Также по всей республике реализуется проект "Комфортные школы", в результате которого будут решены проблемы аварийных и трехсменных школ.

Программа "Ауыл аманаты" позволит жителям села производить собственную сельхозпродукцию, обеспечить занятостью и повысить доходы сельских жителей.

Начали работу по реализации партнерства ведущих зарубежных вузов с отечественными университетами в целях повышения их конкурентоспособности. Продолжили работу по увеличению количества общежитий для студентов.

Также начали реализацию программы повышения доходов населения, а также новых концепций культуры, спорта, туризма, молодежной политики и др.

"С начала года посетил все 20 регионов страны, проводил встречи с жителями, по итогам совместно с акиматами был составлен план работ, который уже активно реализуется". Алтай Кульгинов

Далее экс-вице-премьер акцентировал внимание на возникающих вопросах и объяснимому интересу относительно работы в акимате столицы.



"Астана - это самый динамичный город, с высоким темпом роста населения. Одним из приоритетных вопросов было решение проблем дольщиков. Из порядка 16 тыс. семей дольщиков, которые по десять лет ждали своих квартир более 80% были решены. Также значительно увеличили количество соцобъектов: построили и ввели в эксплуатацию 36 школ, еще 9 находились на стадии завершения. Итого 93 тыс. ученических мест при двухсменном обучении. Построили более 20 тыс. социальных квартир, порядка 900 дворов и общественных пространств". Алтай Кульгинов

Учитывая, что каждый четвертый житель столицы живет в жилых массивах, приняли отдельный план по развитию ЖМ.



В жилых массивах построили порядка 700 км сетей газоснабжения, 42 км водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, 250 улиц и др. В городе также завершили строительство моста по пр. Улы дала, построили и отремонтировали более 400 улиц. Была начата работа по строительству моста по проспекту Тәуелсіздік.

На 146 участках решили проблему с подтоплениями. Для этого построили свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы. К примеру, вопросы с подтоплениями решили на одном из самых проблемных проспектов - пр. Б. Момышулы, данный участок горожане сравнивали с Венецией.

Также очистное сооружение построили в мкрн. Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман), которое позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик; также построили ряд других ливневых канализаций и очистных сооружений.

С 2020 года Правительством перед акиматом были поставлены задачи по ежегодному строительству не менее 3 млн квадратных метров жилья. Данный план мы выполнили, но в начале 2022 года по инициативе акимата было предложено снизить темпы строительства.

Учитывая быстрые темпы роста населения акимат приступил к строительству объектов систем жизнеобеспечения.

Так, еще в 2020 году спроектировали новую станцию питьевой воды (НФС-3), в 2021 году - приступили к строительству. В течение этого месяца акимат планирует завершить строительство НФС-3. Кроме того, уже вчера была запущена работа новой ветки водовода от Астанинского водохранилища. В 2022 году возобновили строительство долгостроя - ТЭЦ-3.

Также в 2022 году начали строить две газовые тепловые станции, которые уже в текущий отопительный сезон должны быть завершены.

"Это не полный перечень проведенной работы и огромного труда большого коллектива во благо наших жителей. Все это стало возможным благодаря поддержке Главы государства. Искренне благодарен за оказанное высокое доверие! Желаю всем коллегам успехов в их нелегкой работе!" Алтай Кульгинов

Глава государства освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя премьер-министра 8 июня.

