Алтай Кульгинов назначен послом в Эстонии

Бывший аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он стал послом Казахстана в Эстонии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован 27 марта 2024 года на сайте Акорды.

"Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Эстонской Республике", – говорится в официальном сообщении.

С 2013 года стал акимом города Уральска, затем с 2016 года – акимом Западно-Казахстанской области. С 13 июня 2019 года по 8 декабря 2022 года занимал пост акима столицы.

Еще одним указом Нурлан Сейтимов освобожден от должности посла Казахстана в Эстонии.

Нурлан Сейтимов родился 9 июля в 1964 году в Алматинской области. Трудовой стаж начинал с сотрудника Министерства иностранных дел. С 2019 года являлся послом в Эстонии.

26 марта 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в нескольких зарубежных странах. Подробнее читайте тут.