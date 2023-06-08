Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Фото: akorda.kz
Глава государства освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя премьер-министра, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.
Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.
Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави и Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан и Магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе "Болашак".
Трудовой стаж:
- Главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);
- Прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);
- Заместитель начальника Управления Агентства по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);
- · Начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008);
- Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);
- Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012);
- Заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);
- Аким города Уральска (04.2013-26.03.2016);
- Аким Западно-Казахстанской области (26.03.2016-06.2019);
- Аким города Нур-Султан, Астана (06.2019-08.12.2022);
- Заместитель премьер-министра РК (09.12.2022, переназначен с 03.04.2023).
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