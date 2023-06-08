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Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера

Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера Фото: akorda.kz
Глава государства освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года. 

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави и Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан и Магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе "Болашак".

Трудовой стаж:

  • Главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);
  • Прокурор управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);
  • Заместитель начальника Управления Агентства по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);
  • · Начальник управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции РК (2007-2008);
  •  Заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);
  • Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012);
  • Заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);
  •  Аким города Уральска (04.2013-26.03.2016);
  • Аким Западно-Казахстанской области (26.03.2016-06.2019);
  • Аким города Нур-Султан, Астана (06.2019-08.12.2022);
  • Заместитель премьер-министра РК (09.12.2022, переназначен с 03.04.2023).

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