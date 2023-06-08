Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера

Глава государства освободил Алтая Кульгинова от должности заместителя премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссави и Академию Государственного управления при президенте Республики Казахстан и Магистратуру Британского университета Абердин по Президентской Международной образовательной программе "Болашак".

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