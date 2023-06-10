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К тушению пожара в Абайской области привлечены военнослужащие и военная техника

Привлечены военнослужащие и техника Фото: пресс-служба МО РК
В республиканский оперативный штаб МЧС по тушению природного пожара в Абайской области включены военнослужащие Регионального командования "Восток", сообщает Zakon.kz.

По поручению Главы государства в кризисный район для координации действий подразделений Вооруженных сил и организации взаимодействия с другими ведомствами прибыл министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

По прибытии руководитель оборонного ведомства заслушал доклад командующего войсками Регионального командования "Восток" генерал-майора Куанышбека Уштаева о выполненных мероприятиях в зоне бедствия.

"Необходимо предусмотреть все меры безопасности для того, чтобы не допустить потерь среди личного состава", - поручил руководитель оборонного ведомства.


Привлечены военнослужащие и техника

Фото: пресс-служба МО РК


На данный момент в противопожарных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих, привлечено 30 единиц специальной военной техники Регионального командования "Восток".

В готовности к отправке в кризисный район находятся свыше 500 военнослужащих и 30 единиц техники Аягозского гарнизона. Также сформирован резерв из 200 человек.

В тушении пожара с воздуха задействовано 5 вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-171Ш. Всего летными экипажами на очаги возгорания сброшено более 400 тонн воды.


Привлечены военнослужащие и техника

Фото: пресс-служба МО РК


Военнослужащие обеспечены необходимыми средствами защиты, организовано их питание и размещение для отдыха.

Вооруженные силы РК принимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.

Ранее сообщалось что, большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.

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