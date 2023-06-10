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Меры по тушению крупного пожара в Абайской области обсудили в правительстве

заседание Правительства РК Фото: primeminister.kz
Меры по ликвидации крупного природного пожара в Абайской области обсудили на совещании в правительстве под председательством премьера Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По данным правительства Казахстана:

  • По данным МЧС, общая площадь пожара на сегодня составляет более 60 тыс. га.
  • В настоящее время в его тушении задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, МЭПР и местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолетов.
  • Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия – в ночное время и утром прошел мелкий дождь.
  • Активно работает авиационная техника.
  • Вместе с тем группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС.
  • На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку.
  • Для граждан обустроены места временного размещения.
"Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле", - говорится в сообщении правительства.

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С докладами о принимаемых мерах также выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

"Премьер-министр подчеркнул, что по поручению президента для ликвидации крупного природного пожара и обеспечения безопасности граждан мобилизованы все необходимые технические и людские ресурсы. Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара".

Кроме того, премьер поручил:

  • Минтруда – проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС;
  • Минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости;
  • МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.

На фоне лесных пожаров в Абайской области Токаев освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина.

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