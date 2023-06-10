Меры по тушению крупного пожара в Абайской области обсудили в правительстве

Фото: primeminister.kz

Меры по ликвидации крупного природного пожара в Абайской области обсудили на совещании в правительстве под председательством премьера Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По данным правительства Казахстана: По данным МЧС, общая площадь пожара на сегодня составляет более 60 тыс. га.



В настоящее время в его тушении задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, МЭПР и местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолетов.

Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия – в ночное время и утром прошел мелкий дождь.

Активно работает авиационная техника.

Вместе с тем группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС.

На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку.

Для граждан обустроены места временного размещения. "Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле", - говорится в сообщении правительства. Материал по теме МЧС: Ситуация с лесными пожарами в Абайской области стабилизируется С докладами о принимаемых мерах также выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. "Премьер-министр подчеркнул, что по поручению президента для ликвидации крупного природного пожара и обеспечения безопасности граждан мобилизованы все необходимые технические и людские ресурсы. Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара". Кроме того, премьер поручил: Минтруда – проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС;

Минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости;

МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения. На фоне лесных пожаров в Абайской области Токаев освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина. Читайте также Сравнение ситуации в Абайской области с пожарами в других странах Пожар в Абайской области тушат на семи участках В Сомали взорвалась старая бомба: погибли 27 человек

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