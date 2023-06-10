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Юниорская сборная Казахстана по теннису триумфально выступила в Ашхабаде

Триумфально выступила в Ашхабаде Фото: пресс-служба ФТК
Представители сборной Казахстана по теннису среди юниоров выступили в столице Туркменистана – Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

В столице Туркменистана завершилась квалификация зоны центральной Азии - турнир ITF Asia 12&U Team Championships среди игроков до 12 лет, передает пресс-служба ФТК.

Честь Казахстана на командном первенстве защищали:

- мальчики

  • Ахмади Маханов (Актобе),
  • Нурдаулет Балкан (Актау),
  • Арнур Турсунхан (Алматы),
  • капитан Антон Михайлов;

- девочки:

  • Ясмин Дюсембаева (Экибастуз),
  • Амина Нурмахан (Алматы),
  • Нурай Байсиит (Алматы),
  • капитан Евгения Сушкова

Наши девочки сыграли четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и всех одержали уверенные победы со счетом 3:0, не отдав соперницам ни одного сета.

Мальчики поочередно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана с таким же счетом 3:0, и также не отдав оппонентам ни одного сета.

Таким образом, сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдет осенью 2023 года в Алматы.

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Константин Вноровский
Ашхабад Туркменистан
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