Юниорская сборная Казахстана по теннису триумфально выступила в Ашхабаде
В столице Туркменистана завершилась квалификация зоны центральной Азии - турнир ITF Asia 12&U Team Championships среди игроков до 12 лет, передает пресс-служба ФТК.
Честь Казахстана на командном первенстве защищали:
- мальчики
- Ахмади Маханов (Актобе),
- Нурдаулет Балкан (Актау),
- Арнур Турсунхан (Алматы),
- капитан Антон Михайлов;
- девочки:
- Ясмин Дюсембаева (Экибастуз),
- Амина Нурмахан (Алматы),
- Нурай Байсиит (Алматы),
- капитан Евгения Сушкова
Наши девочки сыграли четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и всех одержали уверенные победы со счетом 3:0, не отдав соперницам ни одного сета.
Мальчики поочередно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана с таким же счетом 3:0, и также не отдав оппонентам ни одного сета.
Таким образом, сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдет осенью 2023 года в Алматы.
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