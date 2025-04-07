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Все о теннисе

В шаге от мирового финала: юниорская сборная Казахстана по теннису выступила достойно в Кучинге

В шаге от мирового финала: юниорская сборная Казахстана по теннису выступила достойно в Кучинге, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 18:58 Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) завершился отборочный турнир зоны Азия/Океания World Junior Tennis Competition 14&Under – юниорского чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана уверенно прошла групповой этап и вышла в четвертьфинал, где встретилась с сильнейшей командой Республики Корея. Матч выдался напряженным, но, к сожалению, именно он стал решающим – обидный проигрыш со счетом 1:2 не позволил нашим девочкам побороться за путевку в финальный этап чемпионата мира.

Однако команда не сдалась, в матчах за 5-8-е места казахстанки проявили настоящий боевой дух. Особенно ярко они выступили в поединке за 5-е место, где одержали волевую победу над одной из сильнейших сборных турнира – Австралией – со счетом 2:1.

Примечательно, что это была вторая победа над Австралией за одну неделю! Ранее на групповом этапе наши спортсменки также оказались сильнее. Такой результат – большое достижение, учитывая уровень австралийского тенниса.

Казахстанская сборная в составе Дюсембаевой Ясмин, Сакен Тамины, Нуржан Мариям и капитана команды Марата Шарипова вновь доказала, что у нас растет талантливое и трудолюбивое поколение. Девочки продемонстрировали не только мастерство, но и невероятную самоотдачу на корте.

"Спасибо тренерам, родителям и всей команде за этот вдохновляющий результат. Пусть на этот раз до финального этапа не хватило одного шага, но опыт, полученный в Кучинге, обязательно станет прочным фундаментом для будущих побед", – написала пресс-служба Федерации тенниса Казахстана. 

Ранее казахстанские теннисистки в преддверии квалификации Billie Jean King Cup рассказали о подготовке.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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