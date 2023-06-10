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В ДЧС прокомментировали видео с подъемом воды в каскадах Большой Алматинки

В ДЧС прокомментировали видео Фото: кадры из видео
В соцсетях появилось видео, на котором волны реки Большая Алматинка высоко поднимаются в каскадах и заливают улицы. Кадры прокомментировали в ДЧС Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ответе говорится, что в связи с повышением дневных температур воздуха, в горах интенсивно тает снег.

"Река Улкен Алматы имеет 6 основных притоков, средний расход воды составляет – 4 - 6 м3/с. Для увеличения пропускной способности реки на данный момент открыт имеющийся дюбинг (быстроток)". Пресс-служба ДЧС города Алматы

В ближайшие дни в Алматы сохранится жаркая погода. Уровень воды в реке Улкен Алматы будет подниматься по вечерам – с 18:00 – 00:00.


В этой связи, Департамент по ЧС города Алматы настоятельно рекомендует не находиться в вечернее время в вблизи русла реки Улкен Алматы.

Стоит отметить, что подъем уровня воды в реке Улкен Алматы не связан с таянием моренных озер. В настоящее время озера выходят из зимнего режима и покрыты льдом. В связи с чем, как заверили в ведомстве, опасности для населения и инфраструктуры города – нет.

Обстановка находится на постоянном контроле Департамента по ЧС города Алматы и Казселезащиты.

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