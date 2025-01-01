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Происшествия

Из-за салюта загорелась квартира в Актау: в ДЧС прокомментировали видео из соцсетей

Из-за салюта загорелась квартира в Актау: ДЧС Мангистауской области прокомментировал видео из соцсетей, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 15:57 Фото: МЧС РК
В ДЧС Мангистауской области прокомментировали видео из соцсетей, в котором заявляют о пожаре в квартире из-за салюта, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео, в котором жильцы многоэтажного дома запускали салют и якобы из-за него загорелась квартира. Об этом в ролике кричат дети.

Видео изучили пожарные, они также исследовали место происшествия. Инцидент произошел в седьмом микрорайоне Актау.

"Звонки о происшествии на 101-112 не поступали. Изучив видео, на место были отправлены силы и средства ДЧС для разведки. Оказалось, что данный случай произошел два часа назад без дальнейшего возгорания. Силы и средства ДЧС вернулись на место постоянной дислокации".ДЧС Мангистауской области

В Караганде оштрафовали мужчину за то, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял снегоходом и ездил в центре города.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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