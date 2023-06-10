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Законодательство РК

Львят из карагандинского зоопарка пытались продать за 6 млн тенге

Львят из карагандинского зоопарка пытались продать 6 млн тенге Фото: Telegram/POLISIA.KZ
При попытке незаконной продажи львят из зоопарка Караганды задержали трех мужчин, сообщает Zakon.kz.

После получения информации о незаконной реализации диких животных, сотрудники криминальной полиции области при взаимодействии с департаментом криминальной полиции МВД задержали трех мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

Изъяты вещественные доказательства – два львенка, которых они пытались продать за 6 млн тенге.


Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 339 УК РК "незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Ранее стало известно о мужчине в Алматы, который мучил собаку и забил ее насмерть молотком.

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