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В Алматы мужчина мучил собаку и забил ее насмерть молотком

В Алматы живодер мучил собаку и забил ее насмерть молотком Фото: pixabay
В Медеуском районе Алматы 4 июня мужчина мучил собаку и забил ее насмерть молотком, сообщает Zakon.kz.

Данная информация появилась в социальных сетях. 

"Моя соседка находилась в доме, услышала визжание и вой собаки в соседнем дворе и сильный стук, выбежав во двор и заглянув за забор она увидела, что сосед душит дверью собаку, держа ее голову и забивая со всей силы молотком по голове. Женщина начала кричать и просила прекратить убивать животное, на что он не оказал никакой реакции и продолжал забивать собаку молотком еще примерно 10 минут. На ее крики выбежали соседи из ближайших домов", – говорится в сообщении. 

Соседи вызвали полицию и написали заявление на него, мужчину забрали в РОП, но отпустили спустя три часа. 

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После его возвращения, он громко кричал и ругался с соседями через забор. Они отметили, что это не первая жалоба на него. По их словам, он неадекватен.

"В его доме постоянно находятся люди в алкогольном опьянении и он сам не исключение", – рассказали соседи. 

В полиции прокомментировали данный инцидент. 


"По данному факту идет проверка. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы. 

Ранее в Алматы другой мужчина замуровал собаку с щенками в заброшенном здании. Несколько дней животные находились взаперти и страдали от голода и жажды. Пока их не спасли волонтеры. 

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Анастасия Стативкина
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